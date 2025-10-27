R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e B r u n e t t a p e r l ’ a v e r c i o s p i t a t o a l C n e l , c h e è p u n t o d i p a r t e n z a i m p o r t a n t e c h e a v r à s v i l u p p i a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t i . I v a r i p r e s i d e n t i d e i C o n s i g l i r e g i o n a l i i n t e r v e n u t i h a n n o p o s t o i n e s s e r e i s t a n z e f o n d a m e n t a l i e n o n b a n a l i d a c u i p a r t i r e n e l l ’ a g e n d a d e i l a v o r i d a s v o l g e r e d ’ o r a i n p o i . Q u e s t o i n c o n t r o è n a t o i n m a n i e r a c a s u a l e m a c o n v e r g e n t e , p a r t e n d o d a l l e r e l a z i o n i a n n u a l i c h e d a q u a l c h e a n n o a q u e s t a p a r t e c i s e g n a l a n o p u n t i d i c r i t i c i t à : i n v e r n o d e m o g r a f i c o ; a u m e n t o d e l l a s p e r a n z a d i v i t a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L ’ u n i c o m o d o p e r a v e r e u n a r a p p r e s e n t a n z a r e a l e s u q u e s t i t e m i è a v e r e u n a c o n v e r g e n z a t r a i c o n s i g l i r e g i o n a l i e i l C n e l , c o m e s t a i n i z i a n d o a c a p i t a r e g i à d a o g g i i n m a n i e r a p r a t i c a e a t t i v a ” . C o s ì A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , i n t e r v e n u t o o g g i a R o m a a l l ’ i n c o n t r o i n t e r i s t i t u z i o n a l e t r a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e e C n e l , c h e s e g n a l ’ i n i z i o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s u a l c u n e t e m a t i c h e s p e c i f i c h e c o m e s a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o . “ I l p r o t o c o l l o i n v e s t i r à i n m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e , c h e h a n e c e s s i t à d i a v e r e u n a p o l i t i c a c h e d i a r i s p o s t e i m m e d i a t e a b i s o g n i c h e m u t a n o i n c o n t i n u a z i o n e . C e r c a r e d i c o n n e t t e r e q u e s t e d u e d i m e n s i o n i d i r a p p r e s e n t a n z a e c o n o m i c a e s o c i a l e c o n l e a s s e m b l e e l e g i s l a t i v e s i g n i f i c a c o s t r u i r e u n a s i n e r g i a s t a b i l e p e r u n a p r o g e t t a z i o n e b a s a t a s u e v i d e n z e c o n d i v i s e . I n u n t e m p o i n c u i i p r o c e s s i e c o n o m i c i e s o c i a l i c a m b i a n o a v e l o c i t à a l t i s s i m a , i t e m i d e l l a s a l u t e , d e l l ’ i m p r e s a e d e l l a v o r o s o n o t u t t i u n i t i e c o m u n i c a n t i t r a l o r o : l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i p u ò g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à a l l e i m p r e s e , c h e a l o r o v o l t e p o s s o n o c o n t r i b u i r e a l s o s t e n t a m e n t o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . I n f i n e i l l a v o r o , c h e è i l c o l l a n t e c h e t i e n e t u t t o u n i t o : s e n z a l a v o r o n o n c i s o n o c r e s c i t a , d i g n i t à , s v i l u p p o e f u t u r o ” , h a s p e c i f i c a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o . I p r i m i p a s s i , s e c o n d o A u r i g e m m a , “ v a n n o s t i l a t i s u b i t o t r a m i t e u n p r o g r a m m a , p a r t e n d o d a l l e a s s e m b l e e r e g i o n a l i , d o v e l a p o l i t i c a i n c o n t r a i p r o b l e m i r e a l i d e l l e c o m u n i t à r a p p r e s e n t a t e e g o v e r n a t e " . " P e r q u e s t o , u n o S t a t o c h e a s c o l t a l e R e g i o n i c h e s a n n o d i a l o g a r e t r a l o r o - h a d e t t o - è u n o S t a t o a l l ’ a l t e z z a d e l l ’ I t a l i a c h e v o g l i a m o r i c o s t r u i r e . N e l c a m p o d e l l a s a l u t e , l e R e g i o n i h a n n o c o m p e t e n z e c r u c i a l i . D o b b i a m o p o r r e u n f r e n o a i c o s i d d e t t i ‘ v i a g g i d e l l a s p e r a n z a ’ , c h e d a n n e g g i a n o s i a l a s a l u t e d e i p a z i e n t i , s i a l e c a s s e d e l l e v a r i e R e g i o n i . L a p r i m a t a p p a d a o r g a n i z z a r e v a c e n t r a t a s u q u e s t a t e m a t i c a . D o b b i a m o c r e a r e u n D r g c h e s i a u g u a l e a l i v e l l o n a z i o n a l e , c o s ì c o m e d o b b i a m o i n v e s t i r e i n f o r m a z i o n e a l i v e l l o d i I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , r e n d e n d o q u e s t a s t o r i c a i n n o v a z i o n e u n a p o s s i b i l i t à p e r l e n o s t r e i m p r e s e . L a c o n n e s s i o n e c h e v a c r e a t a p u ò c o l m a r e i l g a p c h e s u s s i s t e t r a i l m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a e q u e l l o d e l l e i m p r e s e . N o n b a s t a p i ù p a r l a r e d i i n c e n t i v i , m a c r e a r e u n a m b i e n t e c h e p r e m i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e q u a l i t à d e l l a v o r o . D o b b i a m o p r o d u r r e u n a n o r m a p e r r e g o l a m e n t a r e i l p r o b l e m a d e l l e g a r e a l r i b a s s o , c h e p o r t a n o s p e s s o l e i m p r e s e a t a g l i a r e s u s a l a r i o , p e g g i o a n c o r a , s u i d i s p o s i t i v i d i s i c u r e z z a . I l p r o t o c o l l o c h e o g g i f i r m i a m o d e v e e s s e r e u n a c o n v e r g e n z a t r a l ’ a t t i v i t à d i a n a l i s i e q u e l l a l e g i s l a t i v a . V a c r e a t a u n a r e t e c h e p o s s a m e t t e r e i n c o n t a t t o l e d i v e r s e r e a l t à d e l n o s t r o P a e s e . I l p r i m o t a v o l o c h e v e r r à c o s t i t u i t o è q u e l l o d e l l a s a l u t e ” , h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o .