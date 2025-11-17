M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a L o m b a r d i a s u g l i s c e n a r i g l o b a l i v a l o r i z z a n d o l e s p e c i f i c i t à e c o n o m i c h e d e i s i n g o l i t e r r i t o r i . R e g i o n e l a n c i a l e Z o n e d i I n n o v a z i o n e e S v i l u p p o ( Z i s ) , u n n u o v o m o d e l l o d i i n t e r v e n t o c h e i n t e n d e a g e v o l a r e l e c o l l a b o r a z i o n i t r a i m p r e s e , u n i v e r s i t à , e n t i p u b b l i c i , e n t i d i f o r m a z i o n e e r e a l t à s o c i a l i , c o s ì d a p o t e n z i a r e g l i ‘ e c o s i s t e m i ’ l o c a l i r e n d e n d o l i u n i c i e r i c o n o s c i b i l i a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . I p r o t a g o n i s t i d e l l e Z i s s a r a n n o a p p u n t o i t e r r i t o r i , c o n R e g i o n e n e l r u o l o d i r e g i s t a e ‘ c o n n e t t o r e ’ t r a d i v e r s i s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i . L ’ o b i e t t i v o è c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e , l a n a s c i t a d i s t a r t u p i n n o v a t i v e , l o s c a m b i o d i c o n o s c e n z e t r a a z i e n d e e c e n t r i d i r i c e r c a , l a c r e a z i o n e d i l a v o r o q u a l i f i c a t o e n u o v e c o m p e t e n z e , l ’ a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i e t a l e n t i . L a n u o v a s t r a t e g i a r e g i o n a l e , p r o m o s s a d a l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a e d a l l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o G u i d o G u i d e s i , è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a P a l a z z o L o m b a r d i a n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e v e n t o f i n a l e d i ‘ L o m b a r d i a P r o t a g o n i s t a – Q u i P u o i ’ , i l t o u r i s t i t u z i o n a l e c h e h a f a t t o t a p p a i n t u t t e l e p r o v i n c e i n t e n s i f i c a n d o i l d i a l o g o c o n g l i s t a k e h o l d e r e p o n e n d o l e b a s i p e r n u o v e s i n e r g i e t e r r i t o r i a l i . P r i m a v o l t a c h e u n a R e g i o n e s p e r i m e n t a u n a s t r a t e g i a c o s ì i n n o v a t i v a e a n c h e i n q u e s t o c a s o l a L o m b a r d i a s i c a n d i d a a d e s s e r e d a a p r i p i s t a e d a e s e m p i o p e r l e a l t r e r e g i o n i e p e r u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e , p e r c h é n o , a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o . A l l ’ a p p u n t a m e n t o h a n n o p r e s o p a r t e a n c h e i l v i c e p r e s i d e n t e e a s s e s s o r e a l B i l a n c i o e F i n a n z a M a r c o A l p a r o n e ; l ’ a s s e s s o r e a l l ’ U n i v e r s i t à , R i c e r c a , I n n o v a z i o n e A l e s s a n d r o F e r m i ; i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a L o m b a r d i a G i u s e p p e P a s i n i ; i l r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a M a r c o E m i l i o O r l a n d i i n r a p p r e s e n t a n z a d e l C o m i t a t o R e g i o n a l e d i C o o r d i n a m e n t o d e l l e U n i v e r s i t à L o m b a r d e ; i l v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o C l a u d i a S o r l i n i ; l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P r i n c i p i a S p a I g o r D e B i a s i o . “ A t t r a v e r s o l e Z I S – h a e v i d e n z i a t o i l p r e s i d e n t e F o n t a n a – v o g l i a m o v a l o r i z z a r e l e s p e c i a l i z z a z i o n i p r o d u t t i v e e t e c n o l o g i c h e d i c i a s c u n t e r r i t o r i o . O g n i s i n g o l a a r e a e c c e l l e i n d e t e r m i n a t i s e t t o r i e c o n o m i c i : c o m e R e g i o n e i n t e n d i a m o d a r e u l t e r i o r e i m p u l s o a l ‘ s i s t e m a l o m b a r d o ’ e a l l a s u a c a p a c i t à d i f a r e r e t e . L e Z o n e d i I n n o v a z i o n e e S v i l u p p o p o t r a n n o r a p p r e s e n t a r e u n e s e m p i o v i r t u o s o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c h e m e t t e r e m o a d i s p o s i z i o n e d e l P a e s e . L a L o m b a r d i a è l a p r i m a r e g i o n e m a n i f a t t u r i e r a d ’ E u r o p a : m e t t i a m o i n c a m p o o g n i s t r u m e n t o u t i l e p e r m a n t e n e r e e i m p l e m e n t a r e q u e s t a n o s t r a p e c u l i a r i t à ” . I l p e r c o r s o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e Z i s s i a r t i c o l a i n d u e f a s i . L a p r i m a r i g u a r d a l a M a n i f e s t a z i o n e d i i n t e r e s s e , i n p u b b l i c a z i o n e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , a t t r a v e r s o c u i s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i d i u n d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o p o t r a n n o p r e s e n t a r e c o n g i u n t a m e n t e u n p r o g e t t o p r e l i m i n a r e , d e t t o M a s t e r p l a n . I l d o c u m e n t o d o v r à c o n t e n e r e l a s p e c i a l i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e s u c u i p u n t a r e ; i p a r t e c i p a n t i e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e ; g l i s p a z i , i l a b o r a t o r i e s e r v i z i e s i s t e n t i o d a s v i l u p p a r e ; l e i n d i c a z i o n i s u l l a s o s t e n i b i l i t à a l u n g o t e r m i n e d e l p r o g e t t o . L e p r o p o s t e c h e o t t e r r a n n o i l v i a l i b e r a a c c e d e r a n n o a l l a s e c o n d a f a s e , c h e r i g u a r d a l a n e g o z i a z i o n e e l ’ e l a b o r a z i o n e d e l P i a n o s t r a t e g i c o d e f i n i t i v o . C o n i l s u p p o r t o d i R e g i o n e s a r a n n o i n d i v i d u a t e l e a z i o n i c o n c r e t e d a r e a l i z z a r e , c o n u n a v i s i o n e p l u r i e n n a l e c h e t r a g u a r d a i l 2 0 5 0 . N e l l o s p e c i f i c o i l l a v o r o v e r t e r à s u l l a c r e a z i o n e o i m p l e m e n t a z i o n e d i s p a z i a t t r e z z a t i , i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i e p e r c o r s i f o r m a t i v i , c o s t r u e n d o n e l c o n t e m p o u n s i s t e m a d i i n d i c a t o r i d i m o n i t o r a g g i o c h e m i s u r i n o i r i s u l t a t i e l ’ i m p a t t o d e l l e a t t i v i t à s u l t e r r i t o r i o i n t e r m i n i d i i n n o v a z i o n e , o c c u p a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à . P o t r a n n o p r e s e n t a r e u n a c a n d i d a t u r a g r u p p i m i s t i p u b b l i c o - p r i v a t i f o r m a t i d a i m p r e s e e s t a r t u p ( n e l r u o l o d i c a p o f i l a ) ; e n t i p u b b l i c i ( C o m u n i , P r o v i n c e , C a m e r e d i C o m m e r c i o ) ; u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a ; e n t i d i f o r m a z i o n e ; f o n d a z i o n i , a s s o c i a z i o n i o r e a l t à d e l t e r z o s e t t o r e . O g n i c a n d i d a t u r a d o v r à i n c l u d e r e u n a l e t t e r a d i ‘ e n d o r s e m e n t ’ d e l l a P r o v i n c i a c o m p e t e n t e . P o t r a n n o e s s e r e i s t i t u i r e u n m a s s i m o d i d u e Z I S p e r p r o v i n c i a , m e n t r e n o n c i s o n o l i m i t i p r e d e f i n i t i p e r l e c a n d i d a t u r e i n t e r p r o v i n c i a l i . L a d o t a z i o n e f i n a n z i a r i a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d a R e g i o n e p e r l a p r i m a f a s e s a r à d i 1 m i l i o n e d i e u r o : i p r o g e t t i a m m e s s i a l l a F a s e 1 , i n f a t t i , p o t r a n n o r i c e v e r e u n c o n t r i b u t o r e g i o n a l e a c o p e r t u r a d e l 5 0 % d e l l e s p e s e d i c o n s u l e n z a p e r l a r e d a z i o n e d e i d o c u m e n t i d a p r e s e n t a r e n e l d o s s i e r d i c a n d i d a t u r a d e l l a F a s e 2 , e n t r o i l l i m i t e d i 1 0 0 . 0 0 0 e u r o . A l t r e r i s o r s e r e g i o n a l i s a r a n n o s u c c e s s i v a m e n t e m e s s e i n c a m p o p e r i l s o s t e g n o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a F a s e 2 . P e r a c c o m p a g n a r e e s u p p o r t a r e i t e r r i t o r i c h e v o r r a n n o r a c c o g l i e r e l a s f i d a , R e g i o n e h a p r e v i s t o u n a s t r u t t u r a d e d i c a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a D i r e z i o n e G e n e r a l e S v i l u p p o E c o n o m i c o , c h e s a r à i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r o r i e n t a r e , a s s i s t e r e e v a l o r i z z a r e i p r o g e t t i Z I S . “ C a m b i a m o – h a s o t t o l i n e a t o l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i - p e r i n n o v a r e . L e Z I S s a r a n n o i l c o n n e t t o r e d e i v a l o r i a g g i u n t i d i c u i g i à d i s p o n i a m o e c h e m e t t e r e m o a s i s t e m a , e c o s i s t e m i s e t t o r i a l i c h e i n n o v a n o i n s q u a d r a t r a a z i e n d e , r i c e r c a , f o r m a z i o n e , i s t i t u z i o n i e c r e d i t o . G u a r d i a m o a l f u t u r o d i f e n d e n d o i l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n s e g n a r e o p p o r t u n i t à a i g i o v a n i ” . L ’ i n i z i a t i v a d e l l e Z I S r a c c o g l i e i l c o n s e n s o d e g l i s t a k e h o l d e r l o m b a r d i , c o m e d i m o s t r a t o d a g l i i n t e r v e n t i c h e s i s o n o s u c c e d u t i n e l c o r s o d e l l a t a v o l a r o t o n d a . “ A p p l a u d i a m o a l l ’ i n i z i a t i v a d i R e g i o n e L o m b a r d i a – h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a L o m b a r d i a e F e r a l p i G r o u p , G i u s e p p e P a s i n i – p e r c h é a t t r a v e r s o l e Z I S s i i n t e n s i f i c a i l l a v o r o a f a v o r e d e l l e i m p r e s e e d e i t e r r i t o r i . A p p r e z z i a m o l a c a p a c i t à d i v i s i o n e e l a v o l o n t à d i p u n t a r e s u i g i o v a n i : l a L o m b a r d i a è i l m o t o r e d e l l ’ I t a l i a , i n c a r n a l ’ e c c e l l e n z a i n t a n t i c o m p a r t i e c o n t i n u a a o t t e n e r e r i c o n o s c i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i , c o m e d i m o s t r a l ’ a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i . L e Z I S v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d i p r o s e g u i r e s u q u e s t a s t r a d a a i u t a n d o i t e r r i t o r i a c r e s c e r e ” . “ P o s i t i v o – h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o , C l a u d i a S o r l i n i – l a v o r a r e a u n a p r o s p e t t i v a d i s v i l u p p o b a s a t a s u g l i e c o s i s t e m i , v a l o r i z z a n d o l e v o c a z i o n i d i v e r s i f i c a t e d e i t e r r i t o r i l o m b a r d i . C o m e F o n d a z i o n e C a r i p l o c o l l a b o r i a m o i n m o d o p r o f i c u o c o n R e g i o n e L o m b a r d i a s u d i v e r s i f r o n t i , a c o m i n c i a r e d a l s o s t e g n o a i ‘ p r o g e t t i e m b l e m a t i c i ’ . U n ’ a l l e a n z a c o n R e g i o n e c h e p o s s i a m o i m p l e m e n t a r e a n c h e g u a r d a n d o a l l a s t r a t e g i a d e l l e Z I S ” . “ L e Z I S s o n o u n ’ i n i z i a t i v a o t t i m a c h e p o t r à d a r e r i s u l t a t i i m p o r t a n t i - h a d e t t o i l r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o B i c o c c a , M a r c o E m i l i o O r l a n d i , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l C o m i t a t o R e g i o n a l e d i C o o r d i n a m e n t o d e l l e U n i v e r s i t à L o m b a r d e – i n t e r v e n e n d o s u l t e m a d e l l a r e g i a e d e l l a ‘ m e s s a a s i s t e m a ’ d e l l e e c c e l l e n z e e d e i p u n t i d i f o r z a c h e c a r a t t e r i z z a n o l a L o m b a r d i a . I n q u e s t o c o n t e s t o l e U n i v e r s i t à l o m b a r d e g i o c a n o e g i o c h e r a n n o u n r u o l o s e m p r e p i ù f o n d a m e n t a l e ” .