R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i d i o g g i p a r l a n o c h i a r o : M e l o n i p e r d e , n o i v i n c i a m o . I n P u g l i a e C a m p a n i a i l c e n t r o s i n i s t r a t r i o n f a , e i n C a m p a n i a l o f a b a t t e n d o u n c a n d i d a t o c h e è e s p r e s s i o n e d i r e t t a d e l G o v e r n o . I n V e n e t o i l P d c o n q u i s t a u n r i s u l t a t o s o l i d o , i m p o s s i b i l e d a i g n o r a r e . E o g g i s o f f i a u n n u o v o v e n t o c h e p a r t e d a l S u d , a r r i v a a l N o r d e s p a z z a v i a l a p r o p a g a n d a d e l l a d e s t r a . Q u a n d o i l c e n t r o s i n i s t r a è u n i t o l a v i t t o r i a n o n è u n o s l o g a n : è u n f a t t o " . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o Z a n , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e .