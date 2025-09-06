R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n u n s e n t i m e n t p o s i t i v o d e l 5 8 , 9 % F r a n c e s c o A c q u a r o l i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e M a r c h e r i c a n d i d a t o d a l c e n t r o d e s t r a a l l e e l e z i o n i d e l 2 8 e 2 9 s e t t e m b r e p r o s s i m i , p r e v a l e s u l r i v a l e M a t t e o R i c c i , e x s i n d a c o d i P e s a r o e c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a , c h e r a c c o g l i e i l 4 9 , 8 % . È q u a n t o e m e r g e d a l r a p p o r t o H u m a n I n d e x , l ’ e s c l u s i v o i n d i c a t o r e d i c o n v e r g e n z a c h e u n i s c e e s i n t e t i z z a i d a t i d e l l e r i c e r c h e d e m o s c o p i c h e e q u e l l i d e l w e b e s o c i a l l i s t e n i n g r e a l i z z a t o d a V i s F a c t o r , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ i s t i t u t o s o n d a g g i s t i c o E M G D i f f e r e n t . I n C a l a b r i a , c o n u n s e n t i m e n t p o s i t i v o d e l 5 5 , 5 % , R o b e r t o O c c h i u t o , p r e s i d e n t e u s c e n t e r i c a n d i d a t o d a l c e n t r o d e s t r a a l l e e l e z i o n i d e l 5 e 6 o t t o b r e p r o s s i m i , è i n t e s t a r i s p e t t o a l r i v a l e P a s q u a l e T r i d i c o , e u r o p a r l a m e n t a r e e c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a , c h e r a c c o g l i e i l 3 9 , 6 % . I t e m i c o n n e s s i a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d e l l e M a r c h e p i ù d i s c u s s i s u i s o c i a l s o n o : s a n i t à ( 2 8 , 5 % ) , s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o ( 1 9 , 1 % ) , e c o n o m i a ( 1 8 , 8 % ) , t u r i s m o ( 1 7 , 5 % ) , i n f r a s t r u t t u r e ( 1 0 , 7 % ) . I n C a l a b r i a i t e m i c o n n e s s i a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i p i ù d i s c u s s i s u i s o c i a l s o n o : i n f r a s t r u t t u r e ( 2 5 , 4 % ) , e c o n o m i a ( 1 9 , 2 % ) , s a n i t à ( 1 4 , 6 % ) , t u r i s m o ( 1 0 , 4 % ) , s i c u r e z z a ( 8 , 8 % ) .