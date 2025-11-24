R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D u e b e l l e v i t t o r i e i n C a m p a n i a e i n P u g l i a e u n r i s u l t a t o c o m u n q u e m i g l i o r e d i 5 a n n i f a i n V e n e t o . Q u e s t o c i d i c e c h e l a d e s t r a s i p u ò b a t t e r e . M a s e r v e a n c o r a u n o s f o r z o e n o r m e s o p r a t t u t t o p e r r i p o r t a r e l e p e r s o n e a c r e d e r e n e l l a p o l i t i c a . N e l l e t r e r e g i o n i a l v o t o l a p a r t e c i p a z i o n e è c r o l l a t a d r a m m a t i c a m e n t e . C r e d o c h e q u e s t o s i a i l p r o b l e m a p i ù g r a n d e c h e a b b i a m o . N e s s u n o d o v r e b b e s o t t o v a l u t a r l o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l d e p u t a t o d e l P d , R o b e r t o S p e r a n z a , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o .