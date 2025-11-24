R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n i t i s i v i n c e ! L a n e t t a v i t t o r i a d e l c e n t r o s i n i s t r a i n C a m p a n i a e i n P u g l i a c o n f e r m a l a b o n t à d e l l a l i n e a ' t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a ' d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n . L o s t e s s o r i s u l t a t o d e l V e n e t o , c h e c o m e a m p i a m e n t e p r e v i s t o v e d e p r e v a l e r e i l c e n t r o d e s t r a , s e g n a l a t u t t a v i a u n a s i g n i f i c a t i v a c r e s c i t a d e l c e n t r o s i n i s t r a " . C o s ì i n u n a n o t a M a r i n a S e r e n i , s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " D a l l e d u e g r a n d i r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o v i e n e u n m e s s a g g i o c h i a r o : i l c a m p o d e m o c r a t i c o e p r o g r e s s i s t a , q u a n d o è u n i t o e a p e r t o a l l ’ a p p o r t o d i t u t t e l e f o r z e a l t e r n a t i v e a l l a d e s t r a , p u ò e s s e r e c o m p e t i t i v o a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e . I l P d c r e s c e e s i c o n f e r m a b a r i c e n t r o i n d i s p e n s a b i l e d i u n ’ a l l e a n z a a m p i a e c r e d i b i l e , c h e s i c o s t r u i s c e a p a r t i r e d a i p r o b l e m i r e a l i d e i c i t t a d i n i , d e l l e f a m i g l i e , d e l l e i m p r e s e , d e i t e r r i t o r i . R e s t a i l d a t o d e l l a f o r t e a s t e n s i o n e v e r s o l a q u a l e t u t t a l a p o l i t i c a d e v e c o n t i n u a r e a d i n t e r r o g a r s i . M a o g g i s i p o s s o n o e s i d e v o n o f e s t e g g i a r e r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , a u g u r a r e u n g r a n d e b u o n l a v o r o a R o b e r t o F i c o e a d A n t o n i o D e c a r o , e p r o s e g u i r e c o n d e t e r m i n a z i o n e e c o r a g g i o c o n l a S e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n n e l l a c o s t r u z i o n e d e l p r o g e t t o p e r l ’ I t a l i a e d e l l ’ a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a " .