R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o u n i t i i n t u t t e l e r e g i o n i c h e v a n n o a l v o t o , è u n a g r a n b e l l a n o t i z i a , n o n s u c c e d e v a d a 2 0 a n n i . L a d e s t r a s i a b i t u i p e r c h é n o n f a r e m o p i ù i l f a v o r e d i d i v i d e r c i : s i a m o u n i t i , c o n i c a n d i d a t i p i ù f o r t i c h e p o t e s s i m o m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e e c o n p r o g r a m m i c o n d i v i s i . I n t a n t o l a d e s t r a c o n t i n u a a l i t i g a r e c o n i c a n d i d a t i e s i d i m e n t i c a d i g o v e r n a r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l T g 3 .