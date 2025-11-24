R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a c o n q u i s t a t a i n C a m p a n i a e i n P u g l i a è u n a g r a n d e v i t t o r i a . E d è l ’ i n i z i o d i u n a n u o v a f a s e . S i a m o s t a t i t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i c o m e d i c e E l l y S c h l e i n . E l a l i n e a è s t a t a v i n c e n t e . A b b i a m o d i m o s t r a t o c h e i l c a m p o l a r g o p r o g r e s s i s t a f u n z i o n a : P d , 5 S t e l l e , V e r d i – S I , m o d e r a t i , I t a l i a V i v a . O r a q u e s t o c a m p o n o n s o l o v a c o n f e r m a t o : v a a l l a r g a t o , p e r c h é d a q u i a l l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 l a s f i d a è u n a s o l a : c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e l a r g a , c r e d i b i l e e u n i t a c a p a c e d i b a t t e r e i l g o v e r n o M e l o n i " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " C ’ è p e r ò u n d a t o c h e p e s a : l ’ a s t e n s i o n i s m o c o n t i n u a a c r e s c e r e . È i l s i n t o m o d i u n a d e m o c r a z i a l o g o r a t a , c o n s u m a t a d a u n a d e s t r a c h e , u n a v o l t a a l p o t e r e , s m e t t e d i p a r l a r e a i c i t t a d i n i e l i f a s e n t i r e i n u t i l i , s p e t t a t o r i a n z i c h é p r o t a g o n i s t i . Q u e s t o v o t o , s o p r a t t u t t o a l S u d , è u n v o t o p o l i t i c o , c h i a r i s s i m o : i l M e z z o g i o r n o n o n s t a c o n i l g o v e r n o p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , q u e l l o d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o . È u n s e g n a l e f o r t e , c h e l a d e s t r a n o n p o t r à f a r f i n t a d i n o n v e d e r e . B u o n l a v o r o a i n u o v i p r e s i d e n t i R o b e r t o F i c o e A n t o n i o D e C a r o , a i c o n s i g l i e r i e a l l e c o n s i g l i e r e r e g i o n a l i : d a o g g i s i a p r e u n p e r c o r s o n u o v o , c h e d o b b i a m o a v e r e i l c o r a g g i o d i c o s t r u i r e i n s i e m e " , c o n c l u d e .