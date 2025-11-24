R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m p l i m e n t i a d A n t o n i o D e c a r o e a R o b e r t o F i c o n u o v i p r e s i d e n t i d i R e g i o n e i n P u g l i a e i n C a m p a n i a . L a p a r t i t a p e r l e p o l i t i c h e è a p e r t i s s i m a ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d . “ S o n o c e r t o c h e i P r e s i d e n t i e l e t t i f a r a n n o u n o t t i m o l a v o r o : g l i e l e t t o r i h a n n o s c e l t o l a c o n t i n u i t à c o n i p r o g e t t i a v v i a t i n e g l i a n n i s c o r s i e h a n n o d a t o f i d u c i a a d u e f i g u r e s o l i d e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a . - a f f e r m a R i c c i - U n g r a z i e s i n c e r o a n c h e a l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a i n V e n e t o , G i o v a n n i M a n i l d o , c h e s i è b a t t u t o c o n c o r a g g i o e d e t e r m i n a z i o n e i n u n a s f i d a d i f f i c i l e , r a p p r e s e n t a n d o a l m e g l i o i v a l o r i e l e p r o p o s t e d e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e . - p r o s e g u e - L a b a s s i s s i m a a f f l u e n z a , p e r ò , è u n c a m p a n e l l o d ’ a l l a r m e c h e n o n p o s s i a m o i g n o r a r e . L e R e g i o n i r e s t a n o i s t i t u z i o n i p e r c e p i t e c o m e d i s t a n t i , u n s e g n a l e d i c r i s i d i f i d u c i a c h e r i g u a r d a l a p o l i t i c a a t u t t i i l i v e l l i . D a p a r t e n o s t r a s e r v e u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a p e r r i c o s t r u i r e u n r a p p o r t o p i ù f o r t e e c r e d i b i l e c o n i c i t t a d i n i . L a v e r a s f i d a è m o b i l i t a r e ” .