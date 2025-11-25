R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' u n i c o r i d i s e g n o è c h e i l c e n t r o s i n i s t r a e s i s t e , c o n b u o n a p a c e d i t u t t i q u e l l i c h e d i c e v a n o c h e n o n c ' e r a , n o n c ' è l a c o a l i z i o n e , n o n c ' è l ' a l t e r n a t i v a . O r a l a v e r a s c o m m e s s a è m e t t e r s i d ' a c c o r d o s u u n p o ' d i c o n t e n u t i c o n c r e t i " . " S u l c e n t r o d e s t r a p u ò s u c c e d e r e d i t u t t o . L a M e l o n i i n q u e s t i a n n i h a g o d u t o d i l u c e r i f l e s s a p e r c h é g l i a l t r i l i t i g a v a n o . N e l m o m e n t o i n c u i l a M e l o n i p e r l a p r i m a v o l t a s i t r o v a i n s e i c o m p e t i z i o n i e l e t t o r a l i u n o s c h i e r a m e n t o c o e s o i n i z i a a s o f f r i r e . S e v o i g u a r d a t e i r i s u l t a t i e l e t t o r a l i , s o m m a n d o i d a t i , v e d e t e c h e i l c e n t r o s i n i s t r a è p i ù f o r t e d e l c e n t r o d e s t r a e s i è v o t a t o a n c h e i n V e n e t o e n e l l e M a r c h e , n o n s o l o i n T o s c a n a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o ' l a l e g g e d i b i l a n c i o p e g g i o r e d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i ' , o r g a n i z z a t o d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a . " I o s o n o m o l t o o t t i m i s t a s u l f a t t o c h e i l v e r o r i d i s e g n o n o n è n e l c e n t r o s i n i s t r a , v e d r e m o s e q u a l c u n o n e l c e n t r o d e s t r a a v r à i l c o r a g g i o d i s t a c c a r s i a d e s t r a . P e r c h é è c h i a r o c h e V a n n a c c i n o n t o c c a p a l l a i n T o s c a n a e Z a i a v i n c e i n V e n e t o , c ' è u n a d i v i s i o n e i n t e r n a a l l a L e g a . E M e l o n i n o n s t a f a c e n d o n i e n t e n e m m e n o p e r i s u o i . Q u a n d o u n g i o r n a l i s t a c o m e M a r i o G i o r d a n o s i l a m e n t a d e l p i a n o c a s a e d e l l e s c e l t e s u l l a c a s a , q u a n d o a d e s t r a p a r t o n o i p r i m i s e g n a l i d i p o l e m i c a , p e n s o c h e s i a n o d e i d a t i m o l t o i n t e r e s s a n t i " , c o n c l u d e .