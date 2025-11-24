R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m e s i c h e c i r i p e t o n o u n r i t o r n e l l o s t a n c o : G i o r g i a M e l o n i n o n h a r i v a l i , è i n v i n c i b i l e , n o n h a a l t e r n a t i v e . I r i s u l t a t i d i C a m p a n i a e P u g l i a , d o p o l a T o s c a n a , d i c o n o i n v e c e c h e l ’ a l t e r n a t i v a c ’ è , d a C a s a R i f o r m i s t a f i n o a l l a s i n i s t r a . E q u e s t a a l t e r n a t i v a , q u a n d o è u n i t a , v i n c e . D a d o m a t t i n a G i o r g i a M e l o n i p r o v e r à a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e . P e r c h é c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e l e i a P a l a z z o C h i g i n o n c i r i m e t t e p i ù p i e d e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l .