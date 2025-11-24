R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D a l S u d a r r i v a u n m e s s a g g i o f o r t e e c h i a r o a l g o v e r n o d e l l e d i s u g u a g l i a n z e . M e l o n i e S a l v i n i s i s e n t o n o i p a d r o n i d e l l ’ I t a l i a . M a l e u r n e d i c o n o c h i a r a m e n t e c h e n o n è c o s ì , c h e c ’ è u n ’ I t a l i a s t a n c a d e l l e f a l s e p r o m e s s e e d e i g u a s t i d e l l a d e s t r a . L a p a r t i t a p e r l e e l e z i o n i p o l i t i c h e è a p e r t a . E i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c o n l a s u a l i n e a t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a , g u i d a s a l d a m e n t e l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ a l t e r n a t i v a . U n g r a n d e a b b r a c c i o a A n t o n i o D e c a r o e R o b e r t o F i c o . O r a a v a n t i , a l l a v o r o p e r u n ’ a l t r a I t a l i a , p i ù f o r t e e p i ù g i u s t a " . L o d i c e G i u s e p p e P r o v e n z a n o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d .