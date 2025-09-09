R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è u n r i s u l t a t o d a p o c o p e r i l c e n t r o s i n i s t r a e s s e r e r i u s c i t o a t r o v a r e c a n d i d a t u r e a l l ' a l t e z z a , e a m e t t e r e i n s i e m e u n a c o a l i z i o n e a m p i a i n t u t t e l e r e g i o n i . V e d o i n v e c e m o l t e d i f f i c o l t à e r i t a r d i n e l c a m p o d e l c e n t r o d e s t r a , i n p a r t i c o l a r e i n V e n e t o e C a m p a n i a " . L o d i c e a S k y t g 2 4 l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a . " I t a l i a V i v a , l a c a s a r i f o r m i s t a – a g g i u n g e - s a r a n n o i n c a m p o i n t u t t e l e r e g i o n i p e r c o s t r u i r e u n f o r t e p r o g e t t o r i f o r m i s t a a l l ' i n t e r n o d e l c e n t r o s i n i s t r a . U n a p r o p o s t a d i c e n t r o , c h e p e r m e t t a d i v i n c e r e n e l l e r e g i o n i , e p o i d i l a n c i a r e l ' a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o M e l o n i , c h e h a t r a d i t o g l i i t a l i a n i c o n p i ù t a s s e , m e n o s a n i t à , e c a r r e l l o d e l l a s p e s a a l l e s t e l l e " .