R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s o d d i s f a t t i d e l r i s u l t a t o d i F o r z a I t a l i a a l l e r e g i o n a l i , u n p a r t i t o c h e , s o p r a t t u t t o d o p o l a s c o m p a r s a d e l p r e s i d e n t e S i l v i o B e r l u s c o n i , h a r a f f o r z a t o l a s u a i d e n t i t à d i f o r z a r a d i c a t a n e i t e r r i t o r i . O g g i c o n t i a m o s u u n a r e t e s o l i d a d i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i : s i n d a c i , c o n s i g l i e r i c o m u n a l i , a s s e s s o r i , v o c i q u o t i d i a n e d e l l e c o m u n i t à . Q u e s t o p a t r i m o n i o d i p r e s e n z a e a s c o l t o s i r i f l e t t e n e i r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i l o c a l i e r e g i o n a l i , d o v e F o r z a I t a l i a r i s c u o t e u n c o n s e n s o c r e s c e n t e e d i f f u s o " . C o s ì N a z a r i o P a g a n o d i F o r z a I t a l i a a S k y S t a r t . " I n C a m p a n i a a b b i a m o s f i o r a t o l ’ 1 1 % , c o n s o l i d a n d o u n a f i d u c i a c h e c i i n c o r a g g i a , m e n t r e i n V e n e t o a b b i a m o r a d d o p p i a t o i v o t i r i s p e t t o a c i n q u e a n n i f a : u n s e g n a l e c h i a r o d i c r e s c i t a , c o s t r u i t a c o m u n e p e r c o m u n e , g r a z i e a l l a v o r o c a p i l l a r e d e i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i " , c o n c l u d e .