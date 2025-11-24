R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s u l t a t o d e l l e r e g i o n a l i p r e m i a , c o n l e s t r a o r d i n a r i e v i t t o r i e d i D e c a r o e F i c o , c o n l a b e l l a b a t t a g l i a d i M a n i l d o , l ' u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e e l ' i m p e g n o u n i t a r i o d e l P d . L ' a l t e r n a t i v a è p o s s i b i l e e d a d o m a n i , s u b i t o c o n i l c o n f r o n t o , v a t r a s f o r m a t a l a c o a l i z i o n e i n u n p r o g e t t o p e r c a m b i a r e i l P a e s e " . C o s ì l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o .