R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a p a r t e d e l l ’ e l e t t o r a t o c h e è d i s p o s t a a s c e g l i e r e , d i v o l t a i n v o l t a , i l c a n d i d a t o c h e r i t i e n e m i g l i o r e . S i t r a t t a d i q u e l l a f a s c i a d i c e n t r o c h e v a d a F o r z a I t a l i a a l P a r t i t o d e m o c r a t i c o : u n ’ a r e a p i ù m o b i l e r i s p e t t o a l l e a l i e s t r e m e , c h e i n v e c e v o t a n o i n m o d o a b b a s t a n z a p r e v e d i b i l e i n b a s e a l l a p r o p r i a a p p a r t e n e n z a . S u q u e s t o f r o n t e n o t i a m o u n a f o r t e m o b i l i t à d a s i n i s t r a v e r s o d i n o i " . C o s ì i l p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i a C o f f e e B r e a k . " C i ò c h e p e r c e p i a m o - p r o s e g u e - è u n a c r e s c e n t e i r r i t a z i o n e d i u n a p a r t e d e l l ’ e l e t t o r a t o m o d e r a t o d i c e n t r o s i n i s t r a d i f r o n t e a l l o s p o s t a m e n t o s e m p r e p i ù e v i d e n t e d e l P d , i n s i e m e a l M o v i m e n t o 5 s t e l l e e a d A v s , v e r s o l e p o s i z i o n i p i ù r a d i c a l i . I n a l c u n e a r e e d e l P a e s e , d o v e è p r e s e n t e u n a c l a s s e d i r i g e n t e d i q u a l i t à d i c e n t r o d e s t r a , q u e s t o f e n o m e n o è a n c o r a p i ù m a r c a t o . I n C a l a b r i a , a d e s e m p i o , c ’ è u n p r e s i d e n t e c h e h a l a v o r a t o m e g l i o d i t u t t i i s u o i p r e d e c e s s o r i . È l a p r i m a v o l t a c h e u n p r e s i d e n t e v i e n e c o n f e r m a t o i n u n a r e g i o n e c o s ì d i f f i c i l e , d o v e s t o r i c a m e n t e n e s s u n o r e s i s t e . S o l o O c c h i u t o , c h e s i è d e d i c a t o a n i m a e c o r p o a l l a s u a t e r r a , è r i u s c i t o a d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e e a r i m e t t e r e i n m o t o i s e r v i z i p u b b l i c i " . " A c c a n t o a l u i , c ’ è u n a c l a s s e d i r i g e n t e , s o p r a t t u t t o d i F o r z a I t a l i a , c h e a t t r a e c o n s e n s o p e r c h é v i v e q u o t i d i a n a m e n t e i n m e z z o a l l a g e n t e . I l r i s u l t a t o d i F o r z a I t a l i a v a l e t t o i n s i e m e a q u e l l o d e l l a l i s t a d i O c c h i u t o e d i F o r z a A z z u r r i : i n s i e m e a r r i v i a m o a d d i r i t t u r a a l 3 0 % . I l d a t o p i ù i n t e r e s s a n t e è l a d i f f e r e n z a r i s p e t t o a l l e e l e z i o n i e u r o p e e d i p o c h i m e s i f a , q u a n d o i l c e n t r o s i n i s t r a e r a m o l t o p i ù f o r t e , s f i o r a n d o i l 4 5 % . Q u e s t o r i s u l t a t o è s i c u r a m e n t e l e g a t o a l l a d i m e n s i o n e l o c a l e d e l v o t o , m a s e g n a l a a n c h e u n a r r e t r a m e n t o d e l c o s i d d e t t o ' c a m p o l a r g o ' , d o v u t o a u n a c r e s c e n t e i n s o f f e r e n z a d e l l ’ e l e t t o r a t o m o d e r a t o d i c e n t r o s i n i s t r a , u n c o n s e n s o c h e n o i s t i a m o r i u s c e n d o a i n t e r c e t t a r e " , c o n c l u d e .