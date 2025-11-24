R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o m e s i d i c h i a c c h i e r i c c i o i n u t i l e l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , g r a z i e a i s u c c e s s i d i g r a n d i c a n d i d a t i e a l r i s u l t a t o o t t e n u t o d a l P D p r a t i c a m e n t e o v u n q u e , c o n f e r m a n o c h e l a l i n e a S c h l e i n è p i ù f o r t e d i p r i m a " . C o s ì i n u n a n o t a P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o d e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " L a l i n e a o s t i n a t a m e n t e u n i t a r i a , a f a v o r e d i a l l e a n z e a m p i e e n e t t e z z a s u i c o n t e n u t i , h a p r e m i a t o e o r a s i d e v e a n d a r e a v a n t i c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e . L a p a r t i t a d e l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e è a s s o l u t a m e n t e a p e r t a e i l c e n t r o s i n i s t r a l a g i o c h e r à a l l ’ a t t a c c o " , c o n c l u d e .