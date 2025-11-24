R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S t o r a g g i u n g e n d o N a p o l i p e r f e s t e g g i a r e l a b e l l i s s i m a v i t t o r i a d i R o b e r t o F i c o . I r i s u l t a t i c h e s t a n n o a r r i v a n d o d a l l a C a m p a n i a e d a l l a P u g l i a c o n D e c a r o r a p p r e s e n t a n o u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e s u l p i a n o n a z i o n a l e p e r c h é d i m o s t r a n o c h e u n i t i s i v i n c e e s i c o n v i n c o n o g l i e l e t t o r i c h e l a c o a l i z i o n e è s o l i d a e c h e p u ò r a p p r e s e n t a r e l ’ a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o M e l o n i ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . “ I n C a m p a n i a c o n i l v i c e s e g r e t a r i o R o s a r i o M a r i n i e l l o e c o n i l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e F r a n c o M o x e d a n o , e i n P u g l i a c o n i l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e M a r c o S i l v e s t r i , + E u r o p a c o n i m p e g n o e d e d i z i o n e h a l a v o r a t o a t e s t a b a s s a p e r q u e s t o r i s u l t a t o ” , c o n c l u d e .