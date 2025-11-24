R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o i n V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a c o n f e r m a i l t r e n d d i q u e s t e R e g i o n a l i : v i n c e c h i g o v e r n a . I l c e n t r o d e s t r a s i c o n f e r m a i n V e n e t o , d o p o l e v i t t o r i e n e l l e M a r c h e e i n C a l a b r i a . I l c e n t r o s i n i s t r a m a n t i e n e C a m p a n i a e P u g l i a , d o p o l a T o s c a n a . N o n m i s e m b r a q u i n d i c h e l a S c h l e i n p o s s a c a n t a r e v i t t o r i a " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i . " S e m m a i i l d a t o p i ù r i l e v a n t e c h e d e v e p r e o c c u p a r e t u t t i - p r o s e g u e - è q u e l l o r e l a t i v o a l l ’ a s t e n s i o n i s m o : n e l l e u l t i m e t r e R e g i o n i a l v o t o m e n o d i u n e l e t t o r e s u d u e è a n d a t o a l l e u r n e , c o n u n c r o l l o d i q u a s i 1 4 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i e l e z i o n i " . " L a p r i m a r e s p o n s a b i l i t à d i c h i f a p o l i t i c a , e d i n o i d e l c e n t r o d e s t r a a n z i t u t t o , è q u e l l a d i r i p o r t a r e a l v o t o i c i t t a d i n i e l ' u n i c o m o d o p e r f a r l o è a t t r a v e r s o i l b u o n g o v e r n o e u n a p o l i t i c a c h e d e c i d e , c h e d à r i s p o s t e c o n c r e t e , c h e r i s o l v e i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i . Q u e s t o d e v e e s s e r e l ' i m p e g n o d i t u t t i n o i " , c o n c l u d e .