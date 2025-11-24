R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M o l t o b e n e l a v i t t o r i a d e l c e n t r o s i n i s t r a i n P u g l i a e C a m p a n i a . C o m p l i m e n t i e b u o n l a v o r o a D e C a r o e F i c o . E g r a z i e a G i o v a n n i M a n i l d o p e r l a g e n e r o s a c o r s a i n V e n e t o " . E ' i l c o m m e n t o d i L o r e n z o G u e r i n i , d e p u t a t o d e l P d . " R e g i s t r i a m o p u r t r o p p o a n c o r a u n a v o l t a , c o m e n e g l i a l t r i t u r n i d e l l e r e g i o n a l i d i q u e s t i m e s i , u n a f o r t e d i m i n u z i o n e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l v o t o c h e d e v e f a r c i r i f l e t t e r e s u l l e m o t i v a z i o n i e s u c o m e c o s t r u i r e u n a p r o p o s t a p o l i t i c a c h e r i c h i a m i a l l a p a r t e c i p a z i o n e c h i o g g i s c e g l i e d i s t a r e a c a s a . P e r q u e s t o s e r v e u n p r o g e t t o p o l i t i c o f o r t e d e l c e n t r o s i n i s t r a p e r l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e : u n p r o g e t t o c h e m o b i l i t i s u i t e m i p i ù s e n t i t i d a i c i t t a d i n i , d a l l a r i c h i e s t a d i g i u s t i z i a s o c i a l e a l l a d i f e s a d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , d a l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e d e l P a e s e a l l e s f i d e c h e l a t e c n o l o g i a p r o v o c h e r à n e l c a m b i a m e n t o d e l l a v o r o , a l l e p o l i t i c h e p e r f a r t o r n a r e a c r e s c e r e l ’ I t a l i a " . " I r i s u l t a t i p o s i t i v i d i o g g i s i a n o l o s t i m o l o p e r a c c e l e r a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r a t t r e z z a r e u n a c r e d i b i l e e f o r t e p r o p o s t a p e r i l n o s t r o P a e s e c h e p o s s a p o r t a r e i l c e n t r o s i n i s t r a a v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e . C h e è q u e l l o c h e p i ù m i s t a a c u o r e ” .