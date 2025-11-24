R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I r i s u l t a t i d e l l e s e i r e g i o n i c h i a m a t e a l v o t o n e l 2 0 2 5 , c o m p r e s e C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o c h e h a n n o a p p e n a c h i u s o i s e g g i , c o n f e r m a n o c h e l a p a r t i t a p e r l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e è a s s o l u t a m e n t e a p e r t a " . L o d i c e F e d e r i c o F o r n a r o , d e p u t a t o d e l P d . " L ’ a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a c o n i l f o n d a m e n t a l e c o n t r i b u t o d e l P D , c h e c r e s c e i n % s u l l e p r e c e d e n t i r e g i o n a l i , h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e c o m p e t i t i v a s e s i c o n t i n u e r à a d e s s e r e , c o m e c i r i c o r d a s e m p r e E l l y S c h l e i n , « t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i » - p r o s e g u e F o r n a r o - . A d e s s o è n e c e s s a r i o l a v o r a r e p e r c o s t r u i r e u n a p i a t t a f o r m a p o l i t i c a e p r o g r a m m a t i c a c a p a c e d i e s s e r e a t t r a t t i v a e c r e d i b i l e a n c h e p e r q u e l l a p a r t e d i e l e t t o r a t o c h e s e m p r e p i ù s p e s s o s c e g l i e d i a s t e n e r s i i n t u t t e l e c o n s u l t a z i o n i m a n o n a l l e p o l i t i c h e . S a r à t r a q u e s t i m i l i o n i d i e l e t t o r i i n t e r m i t t e n t i c h e s i g i o c h e r à l a p a r t i t a p e r v i n c e r e l e p r o s s i m e p o l i t i c h e ” .