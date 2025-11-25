R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e a l t e r m i n e d i q u e s t a u l t i m a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i n o n p o s s i a m o c h e e v i d e n z i a r e i l p o s i t i v o c o n s o l i d a m e n t o d e l m o v i m e n t o a z z u r r o , s i a i n t e r m i n i d i c o n s e n s o p e r c e n t u a l e , s i a i n r e l a z i o n e a l n u m e r o d i s e g g i o t t e n u t i r i s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i e l e z i o n i n e l l e d i v e r s e r e a l t à c h i a m a t e a l v o t o " . C o s ì i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d i F o r z a I t a l i a d i C a m e r a e S e n a t o P a o l o B a r e l l i e M a u r i z i o G a s p a r r i . " T r a V e n e t o , P u g l i a e C a m p a n i a F o r z a I t a l i a h a r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l 2 8 , 3 % d e i v o t i r i s p e t t o a l 2 0 2 0 . I r i s u l t a t i p o s i t i v i o t t e n u t i n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 s o n o f r u t t o d e l l ’ i m p e g n o p o l i t i c o s e r i o e c o e r e n t e d e l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , e d e l l a c l a s s e d i r i g e n t e a z z u r r a c h e , d a l l i v e l l o n a z i o n a l e a i t e r r i t o r i , s i s t a d i m o s t r a n d o f o r z a d i g o v e r n o r a s s i c u r a n t e e r e s p o n s a b i l e e s t a l a v o r a n d o p e r p e r s e g u i r e g l i o b i e t t i v i a m b i z i o s i c h e l o s t e s s o T a j a n i h a i n d i c a t o " , c o n c l u d e .