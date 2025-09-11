R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s e m p r e t r o v a t o u n a s o l u z i o n e , l a t r o v e r e m o a n c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e . F r a t e l l i d ' I t a l i a è u n g r a n d e p a r t i t o , s e d o v e s s i m o s c e g l i e r e i n b a s e a l p e s o p o l i t i c o , c h i a r a m e n t e l e b a n d i e r i n e s a r e b b e r o t u t t e n o s t r e , m a n o i s i a m o g e n t e r e s p o n s a b i l e e s a p p i a m o c h e s i d e v e l a v o r a r e i n s i e m e . L ' a b b i a m o s e m p r e f a t t o , l o f a r e m o a n c o r a , n o n s o n o p r e o c c u p a t o n é s u i t e m p i n é s u l l a s c e l t a d e i n o m i " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à s u l l e r e g i o n a l i .