R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P u n t u a l m e n t e , p a r l o i n g e n e r a l e , r i v i n c e c h i h a g o v e r n a t o p e r c h é è t u t t o v o t o o r g a n i z z a t o " . " È u n s i s t e m a c h e v a c a m b i a t o , s e c ’ è u n c a n d i d a t o m o l t o c o n v i n c e n t e ” d a a p p o g g i a r e “ b e n e , s e n n ò … ” . C o s ì C a r l o C a l e n d a , l e a d e r d i A z i o n e , i n t e r v e n e n d o a U n g i o r n o d a p e c o r a s u R a i r a d i o 1 . “ E u g e n i o G i a n i h a f a t t o u n a c c o r d o c o n P a o l a T a v e r n a d e l M 5 s c h e c o n t r a d d i c e t u t t o q u e l l o c h e h a s e m p r e f a t t o : n o a l t e r m o v a l o r i z z a t o r e , n o a l r i g a s s i f i c a t o r e , n o a l l ’ a e r o p o r t o d i F i r e n z e , s ì a l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a r e g i o n a l e ” . I n C a m p a n i a , " l e r e g i o n a l i s o n o u n m e r d a i o , t o r n a t a d o p o t o r n a t a l a g e n t e n o n v a p i ù a v o t a r e p e r c h é v e d e q u e s t a r o b a ” , c o n c l u d e .