R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B u o n l a v o r o a d A n t o n i o D e c a r o , R o b e r t o F i c o e A l b e r t o S t e f a n i , n e o p r e s i d e n t i d e l l e r e g i o n i P u g l i a , C a m p a n i a e V e n e t o . L e s t r a o r d i n a r i e v i t t o r i e d i A n t o n i o D e c a r o e d i R o b e r t o F i c o d i m o s t r a n o c h e l a d e s t r a s i p u ò b a t t e r e e c h e i l c e n t r o s i n i s t r a u n i t o e p l u r a l e e ’ c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r f a r c e l a . O g g i n e l l e r e g i o n i , d o m a n i n e l P a e s e " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i , p r e s i d e n t e P d . " P e r s i n o i l r i s u l t a t o d e l V e n e t o , g r a z i e a n c h e a l g r a n d e i m p e g n o d i G i o v a n n i M a n i l d o , s e g n a l a u n c e n t r o s i n i s t r a c h e c r e s c e , n o n d i p o c o , e d i u n a d e s t r a c h e , p u r v i n c e n d o , s c e n d e . E d i l P d , i n o g n u n a d e l l e r e g i o n i a l v o t o s i c o n f e r m a s e m p r e c o m e l a p r i m a f o r z a d e l c e n t r o s i n i s t r a . A v e v o c o n s i g l i a t o p r u d e n z a d o p o l e s c o n f i t t e n e l l e M a r c h e e i n C a l a b r i a a f a r e c o m m e n t i a f f r e t t a t i . E i f a t t i m i h a n n o d a t o r a g i o n e " . " C o m p l e s s i v a m e n t e n e l l e r e g i o n i a l v o t o n e g l i u l t i m i d u e a n n i , i l c e n t r o s i n i s t r a n e g u i d a d u e i n p i ù e l a d e s t r a d u e i n m e n o , p e r c h é S a r d e g n a e U m b r i a l e a b b i a m o r i c o n q u i s t a t e , m e n t r e d o v e g o v e r n a v a m o ( E m i l i a - R o m a g n a , T o s c a n a , C a m p a n i a e P u g l i a ) a b b i a m o r i v i n t o n e t t a m e n t e . I n f i n e u n r i n g r a z i a m e n t o a V i n c e n z o D e L u c a e M i c h e l e E m i l i a n o p e r c h é q u e s t e v i t t o r i e s o n o f r u t t o a n c h e d e l l o r o b u o n g o v e r n o " .