R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l a c o n c l u s i o n e d i q u e s t a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i , l ’ a n a l i s i d e l v o t o r e s t i t u i s c e u n q u a d r o p o s i t i v o p e r F o r z a I t a l i a . I n t u t t e l e r e g i o n i c h i a m a t e a l l e u r n e s i r e g i s t r a u n d a t o c h i a r o : i l n o s t r o m o v i m e n t o c o n t i n u a a c r e s c e r e , c o n s o l i d a n d o l a p r o p r i a p r e s e n z a e a m p l i a n d o i l p r o p r i o s p a z i o p o l i t i c o . S i t r a t t a d i u n s e g n a l e c h e c i c o n f e r m a c o m e i l l a v o r o s v o l t o s t i a p r o d u c e n d o r i s u l t a t i c o n c r e t i ” . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . “ I n V e n e t o e i n C a m p a n i a a b b i a m o r a d d o p p i a t o i c o n s e n s i , i n P u g l i a s i a m o c r e s c i u t i . Q u e s t i n u m e r i , u n i t i a i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l e c o n s u l t a z i o n i d e i m e s i p r e c e d e n t i , c o n f e r m a n o l a s o l i d i t à d e l p e r c o r s o p o l i t i c o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i , e s o n o f r u t t o d e l g r a n d e i m p e g n o d e l n o s t r o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i e d i t u t t a l a n o s t r a c l a s s e d i r i g e n t e , n a z i o n a l e e l o c a l e . F o r z a I t a l i a s i c o n f e r m a u n a f o r z a p o l i t i c a a f f i d a b i l e , c o n c r e t a e o r i e n t a t a a l b u o n g o v e r n o , c a p a c e d i i n t e r p r e t a r e l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i . L a d i r e z i o n e i n t r a p r e s a è q u e l l a g i u s t a , p r o s e g u i a m o c o n a n c o r a p i ù i m p e g n o e d e t e r m i n a z i o n e p e r a r r i v a r e a u n o t t i m o r i s u l t a t o a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e ” , c o n c l u d e .