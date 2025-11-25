R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l t e r m i n e d i q u e s t a t o r n a t a a u t u n n a l e , c h e h a c o i n v o l t o s e t t e r e g i o n i , e m e r g e c o n c h i a r e z z a u n a t e n d e n z a : F o r z a I t a l i a , i n t u t t i i c o n t e s t i , c r e s c e s e n s i b i l m e n t e i n t e r m i n i d i v o t i , p e r c e n t u a l i e r a p p r e s e n t a n t i e l e t t i " . C o s ì A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o , r e s p o n s a b i l e e l e t t o r a l e d i F o r z a I t a l i a , c o n v e r s a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a p i a z z a M o n t e c i t o r i o . " U n i n c r e m e n t o d i f f u s o e c o s t a n t e - p r o s e g u e - c h e r e g i s t r i a m o c o n s o d d i s f a z i o n e . M a s i a m o g i à a l l a v o r o p e r l e p r o s s i m e s f i d e e l e t t o r a l i d e l p r o s s i m o a n n o , d a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a l t u r n o d i e l e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e n e l l a t a r d a p r i m a v e r a " . " V a a v a n t i i l r a d i c a m e n t o e i l r a f f o r z a m e n t o s u l t e r r i t o r i o d e l n o s t r o P a r t i t o , i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i d a l n o s t r o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i " , c o n c l u d e .