R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e s o d d i s f a z i o n e i n C a m p a n i a e i n P u g l i a , d o v e D e c a r o e F i c o v i n c o n o n e t t a m e n t e . M a p r o g r e s s i s i r e g i s t r a n o a n c h e i n V e n e t o d o v e c o n M a n i l d o t o r n i a m o s o p r a i l 3 0 % . F e l i c i i n p a r t i c o l a r e p e r i l p a r t i t o d e m o c r a t i c o c h e s i c o n f e r m a p r i m o p a r t i t o a l s u d e p e r i l r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o d i A n t o n i o D e c a r o c h e s f i o r a i l 7 0 % d e i c o n s e n s i " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d , A l e s s a n d r o A l f i e r i . " I n c o m i n c i a m o a r a c c o g l i e r e i f r u t t i d i u n l a v o r o p a z i e n t e c o n d o t t o d a l P d e d a l l a s u a S e g r e t a r i a p e r c o s t r u i r e l a c o a l i z i o n e a t u t t i i l i v e l l i . O r a a l l a v o r o p e r r a f f o r z a r e l a p r o p o s t a p o l i t i c a e c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a . I l r i s c a t t o p e r n o i è p a r t i t o d a l s u d ; o r a s e v o g l i a m o v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e s e r v i r à - l o d i c o d a s e n a t o r e l o m b a r d o - u n m a g g i o r i n v e s t i m e n t o p o l i t i c o a n c h e s u l l e r e g i o n i d e l N o r d . P e r c h é s e n z a i l N o r d n o n s i g o v e r n a " .