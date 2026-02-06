Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La segretaria del Pd Elly Schlein, nonostante molti esponenti di sinistra siano favorevoli alla riforma della giustizia, e altri, come lex magistrato Scarpinato nel video disinformativo pubblicato oggi, continuano ad accostare la separazione delle carriere allordinamento fascista. Peccato sia vero lesatto contrario. Noi vogliamo separare carriere che furono unificate proprio dal fascismo con la relazione del ministro guardasigilli Dino Grandi del 1941. In quel testo si teorizza lunità totale del potere statale, contraria a ogni forma di separazione, anche allinterno della magistratura". Lo scrive in un post sui social Nicolò Zanon, presidente del Comitato nazionale Si Riforma, commentando il video postato dal Movimento 5 Stelle con il senatore Roberto Scarpinato. "È quindi paradossale -aggiunge- definire autoritario e fascista un progetto di riforma che punta a smontare un caposaldo dellordinamento giudiziario del 1941. Per fare paragoni storici bisogna conoscere la storia: la sinistra farebbe bene a studiare.