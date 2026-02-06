R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n , n o n o s t a n t e m o l t i e s p o n e n t i d i s i n i s t r a s i a n o f a v o r e v o l i a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , e a l t r i , c o m e l ’ e x m a g i s t r a t o S c a r p i n a t o n e l v i d e o d i s i n f o r m a t i v o p u b b l i c a t o o g g i , c o n t i n u a n o a d a c c o s t a r e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e a l l ’ o r d i n a m e n t o f a s c i s t a . P e c c a t o s i a v e r o l ’ e s a t t o c o n t r a r i o . N o i v o g l i a m o s e p a r a r e c a r r i e r e c h e f u r o n o u n i f i c a t e p r o p r i o d a l f a s c i s m o c o n l a r e l a z i o n e d e l m i n i s t r o g u a r d a s i g i l l i D i n o G r a n d i d e l 1 9 4 1 . I n q u e l t e s t o s i t e o r i z z a l ’ u n i t à t o t a l e d e l p o t e r e s t a t a l e , c o n t r a r i a a o g n i f o r m a d i s e p a r a z i o n e , a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a " . L o s c r i v e i n u n p o s t s u i s o c i a l N i c o l ò Z a n o n , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e “ S i R i f o r m a ” , c o m m e n t a n d o i l v i d e o p o s t a t o d a l M o v i m e n t o 5 S t e l l e c o n i l s e n a t o r e R o b e r t o S c a r p i n a t o . " È q u i n d i p a r a d o s s a l e - a g g i u n g e - d e f i n i r e ‘ a u t o r i t a r i o ’ e ‘ f a s c i s t a ’ u n p r o g e t t o d i r i f o r m a c h e p u n t a a s m o n t a r e u n c a p o s a l d o d e l l ’ o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o d e l 1 9 4 1 . P e r f a r e p a r a g o n i s t o r i c i b i s o g n a c o n o s c e r e l a s t o r i a : l a s i n i s t r a f a r e b b e b e n e a s t u d i a r e ” .