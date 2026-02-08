R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n t e g r a z i o n e d e l q u e s i t o c h e è s t a t a p o s t a d a l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e r i g u a r d a u n i n c i s o m o l t o m a r g i n a l e , c h e n o n c a m b i a l a s o s t a n z a . N o n c i s o n o q u i n d i m o t i v i p e r c h é l a c o n s u l t a z i o n e r e f e r e n d a r i a v e n g a r i n v i a t a . D a l f r o n t e d e l ‘ n o ’ s i è c e r c a t o d i c r e a r e u n p o ' d i c o n f u s i o n e , d i a g i t a r e u n p o l v e r o n e , m a i l r e f e r e n d u m è s t a t o i n d e t t o , l a d a t a è s t a t a f i s s a t a " . C o s ì a T g c o m 2 4 i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n . " C e r t o , n o n p o s s i a m o e s c l u d e r e c h e c i s i a m o a l t r i r i c o r s i d a p a r t e d e i c o s i d d e t t i v o l e n t e r o s i , m a m i s e n t o d i e s c l u d e r e c h e v e n g a n o a c c o l t i . B a s t a r i f u g i a r s i i n t e c n i c h e d i l a t o r i e , o s t r u z i o n i s t i c h e , c h e c r e a n o c o n f u s i o n e n e l l ' e l e t t o r a t o . I t e m p i p e r f a r e u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a c i s o n o t u t t i . E s p e r o c h e f i n a l m e n t e c i s i c o n f r o n t i s u l m e r i t o d i q u e s t a r i f o r m a a n z i c h é s u c a v i l l i . N o i n o n t e n i a m o i l c o n f r o n t o ” .