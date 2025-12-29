R o m a , 2 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - I l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e , N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i h a n n o v i s t o a l l a C a m e r a i l c o m i t a t o ' S o c i e t à c i v i l e p e r i l n o a l r e f e r e n d u m , g u i d a t o d a l p r e s i d e n t e G i o v a n n i B a c h e l e t , a l l a C a m e r a . A l l a r i u n i o n e , f i n a l i z z a t a a f a r e i l p u n t o s u l l a c a m p a g n a p e r i l n o a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , h a p r e s o p a r t e t r a g l i a l t r i l a r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P d D e b o r a S e r a c c h i a n i .