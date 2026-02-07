R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l o s t a r t d e l l a M e l o n i , o g g i è t o c c a t o a i M a g i s t r a t i d e l l a C a s s a z i o n e - c o l p e v o l i d i a v e r e a p p l i c a t o l a l e g g e s u i r e f e r e n d u m - e s s e r e b e r s a g l i o d i m a n g a n e l l a t e e d i a t t a c c h i p e r s o n a l i d e l l a d e s t r a e d i B i g n a m i " . C o s ì i l s e n a t o r e P d , W a l t e r V e r i n i . " E a n c o r a p i ù g r a v e è c h e i l M i n i s t r o G u a r d a s i g i l l i , i n v e c e d i t u t e l a r e m a g i s t r a t e e m a g i s t r a t i c h e c o m p i o n o i l p r o p r i o d o v e r e e d i f e n d e r n e l ' i n d i p e n d e n z a , a s s i s t a e p a r t e c i p i c o m p l i c e . Q u a n t o a c c a d e i n q u e s t e o r e è u n a n u o v a p r o v a d e i r i s c h i c h e s i c o r r e r e b b e r o c o n q u e s t a r i f o r m a : u n g o v e r n o c h e p r e t e n d e d i d e t t a r e a l l a m a g i s t r a t u r a c o s a f a r e e c o m e f a r e . C a l p e s t a n d o s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e C o s t i t u z i o n e " .