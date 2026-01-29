R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C a r i F r a t e l l i d ’ I t a l i a m a d a v v e r o n o n a v e t e a l t r i a r g o m e n t i c h e l e m e n z o g n e a p r o p o s i t o d e l r e f e r e n d u m d e l 2 2 e 2 3 m a r z o ? U n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e p e r c a m b i a r e l a g i u s t i z i a ? C i s a r e b b e d a d a n z a r e p e r s t r a d a s e f o s s e v e r o . P u r t r o p p o n o n è v e r o e s i t r a t t a d i u n a t r u f f a d e l l a d e s t r a c o n t r o i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i " . L o a f f e r m a N i c h i V e n d o l a d i A v s i n u n v i d e o s u i s o c i a l i n c u i r e p l i c a a d u n a c a m p a g n a d i F d I s u l s u o p o s s i b i l e v o t o f a v o r e v o l e . " L o d i c e l o s t e s s o m i n i s t r o N o r d i o : q u e s t a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e n o n c a m b i a n i e n t e n e l l a d i n a m i c a d e i p r o c e s s i , n o n a b b a t t e l a l u n g h e z z a d e i p r o c e s s i , n o n f o r n i s c e p i ù o r g a n i c i a i t r i b u n a l i c h e s o n o s g u a r n i t i , n o n a i u t a i c i t t a d i n i a d a v e r e c e l e r m e n t e e i n f o r m a s i c u r a g i u s t i z i a . E a l l o r a a c h e c o s a s e r v e q u e s t a r i f o r m a ? S e r v e - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d i S i - a m e t t e r e l a m u s e r u o l a a i m a g i s t r a t i , s e r v e a d i r e c i o è : v o i n o n d o v e t e f i c c a r e i l n a s o n e l l e f a c c e n d e d e i c o l l e t t i b i a n c h i , n o n v i d o v e t e p e r m e t t e r e d i i n d a g a r e q u e l l o c h e è i l p o t e r e c o s t i t u i t o . I l p o t e r e , c o m e i v e c c h i s o v r a n i a s s o l u t i , s i s e n t e i m m u n e d a q u a l u n q u e c o n t r o l l o d i l e g a l i t à . Q u e s t o è s b a g l i a t o p e r c h é n o i d a o g g i r i s c h i a m o d i a v e r e u n a g i u s t i z i a f e r o c e c o n i p o v e r i c r i s t i , m a u n a g i u s t i z i a g e n t i l e e i n n o c e n t i s t a n e i c o n f r o n t i d i q u e l l i c h e a b i t a n o n e i p a l a z z i a l t i d e l p o t e r e " . " P e r q u e s t o c o n v i n t a m e n t e i o v o t e r ò N o a l r e f e r e n d u m d e l 2 2 e 2 3 m a r z o . N o a u n a g i u s t i z i a i n g i n o c c h i o n e i c o n f r o n t i d e i p o t e n t i e l o d i c o - c o n c l u d e V e n d o l a - a q u e i s i m p a t i c o n i d e i F r a t e l l i d ’ I t a l i a : n o , i o n o n a v r e i v o t a t o s i i n n e s s u n c a s o d i f r o n t e a u n o b b r o b r i o e a u n a m o s t r u o s i t à c o m e q u e s t a . I o v o r r e i l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , m a q u e s t a è u n a c o n t r o r i f o r m a c h e s e r v e a t r a s f o r m a r e i p u b b l i c i m i n i s t e r i i n c a g n o l i n i d o c i l i a l s e r v i z i o d e l m i n i s t r o . E q u e s t o n o n v a b e n e " .