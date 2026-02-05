R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l 3 5 , 5 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a c h e i l 2 2 e i l 2 3 m a r z o a n d r à a v o t a r e p e r i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , n o n a n d r à i l 1 8 , 9 % , i n d e c i s i i l 4 5 , 6 % . I n p a r t i c o l a r e , i l 5 2 , 5 % d e g l i i t a l i a n i v o t e r e b b e s ì a l l a c o n f e r m a d e l l a l e g g e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i ( c o s ì c o m e u s c i t a d a l P a r l a m e n t o ) , m e n t r e i l 4 7 , 5 % v o t e r e b b e n o , q u i n d i p e r l ' a b r o g a z i o n e . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o d e l l ' I s t i t u t o ' O n l y N u m b e r s ' ( A l e s s a n d r a G h i s l e r i ) p e r " P o r t a a P o r t a " . A l l a d o m a n d a : l a l e g g e p r e v e d e l ’ i n t r o d u z i o n e d i d u e d i v e r s i c o n s i g l i s u p e r i o r i d e l l a m a g i s t r a t u r a , c o m p o s t i r i s p e t t i v a m e n t e d a p u b b l i c i m i n i s t e r i e d a m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i , e n t r a m b i p r e s i e d u t i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . L e i è f a v o r e v o l e o c o n t r a r i o ? F a v o r e v o l e i l 4 0 , 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i c o n t r a r i o i l 3 3 , 4 % , n o n s o i l 2 5 , 8 % . A l l a d o m a n d a : i d u e c o n s i g l i s u p e r i o r i s a r a n n o c o m p o s t i p e r d u e t e r z i d a m a g i s t r a t i s o r t e g g i a t i a l l ’ i n t e r n o d e l l a c a t e g o r i a e p e r u n t e r z o d a p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i o a v v o c a t i c o n a l m e n o 1 5 a n n i d i a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e , s o r t e g g i a t i a l l ’ i n t e r n o d i u n e l e n c o a p p r o v a t o d a l p a r l a m e n t o i n s e d u t a c o m u n e . L e i è f a v o r e v o l e o c o n t r a r i o a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i q u e s t a p r o c e d u r a ? H a r i s p o s t o S i i l 3 9 , 7 % , N o i l 3 4 , 3 % , i n d e c i s o o n o n s a i l 2 6 % . A l l a d o m a n d a , i n f i n e : l a l e g g e p r e v e d e c h e i m a g i s t r a t i v e n g a n o g i u d i c a t i d a u n ’ a l t a c o r t e d i s c i p l i n a r e , c o m p o s t a d a 1 5 m e m b r i . T r e n o m i n a t i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , t r e d a p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i e a v v o c a t i c o n a l m e n o 2 0 a n n i d i a n z i a n i t à e s t r a t t i a s o r t e i n u n e l e n c o a p p r o v a t o d a l p a r l a m e n t o i n s e d u t a c o m u n e e d a n o v e m a g i s t r a t i e s t r a t t i a s o r t e t r a i p u b b l i c i m i n i s t e r i e i m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i . L e i è f a v o r e v o l e o c o n t r a r i o ? ” E ’ f a v o r e v o l e i l 4 3 , 6 % d e g l i i t a l i a n i , c o n t r a r i o i l 3 2 % , n o n s a i l 2 4 , 4 % .