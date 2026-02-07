R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i h a a g i t o i n m o d o c o r r e t t o e l i n e a r e , r e c e p e n d o l e i n d i c a z i o n i c o n t e n u t e n e l l ’ o r d i n a n z a d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e s u l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o , e c o n f e r m a n d o l a d a t a d e l l a c o n s u l t a z i o n e g i à f i s s a t a p e r i l 2 2 e 2 3 m a r z o . N o n s i c o m p r e n d e , d e l r e s t o , p e r q u a l e r a g i o n e s i c o n t i n u i a i n v o c a r e u n r i n v i o d e l r e f e r e n d u m . L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è c h i a r a , l e g i t t i m a , a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l e p r o c e d u r e e d e l l e g a r a n z i e p r e v i s t e d a l l a C o s t i t u z i o n e . I l p e r c o r s o i s t i t u z i o n a l e è s t a t o t r a s p a r e n t e , e o g g i s p e t t a e s c l u s i v a m e n t e a i c i t t a d i n i e s p r i m e r s i " . L o a f f e r m a M a t i l d e S i r a c u s a n o , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i a a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o . " A p p a r e q u i n d i s i n g o l a r e - a g g i u n g e - l ’ a t t e g g i a m e n t o d i c h i , p e r c o n t r a s t a r e l a r i f o r m a , t e n t a i n o g n i m o d o d i s o t t r a r s i a l g i u d i z i o p o p o l a r e , c h i e d e n d o r i n v i i o m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e d e c i s i o n i g i à p i e n a m e n t e f o n d a t e s u l p i a n o g i u r i d i c o e i s t i t u z i o n a l e . I n d e m o c r a z i a n o n s i s c a p p a d a l v o t o : i l r e f e r e n d u m è l o s t r u m e n t o p i ù a l t o d i p a r t e c i p a z i o n e e v a r i s p e t t a t o f i n o i n f o n d o ” .