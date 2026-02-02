R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C a r l o N o r d i o c o n t i n u a i m p e r t e r r i t o a p r e n d e r e i n g i r o l ’ i n t e l l i g e n z a d e g l i i t a l i a n i . O g g i s i e r g e a d i f e n s o r e d e l l a ‘ s a c r a l i t à ’ d e l P a r l a m e n t o , a r r i v a n d o a d e f i n i r e a d d i r i t t u r a ‘ b l a s f e m e ’ l e c r i t i c h e a l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s u l l a g i u s t i z i a . P e c c a t o c h e d i m e n t i c h i u n d e t t a g l i o f o n d a m e n t a l e : q u e l l a r i f o r m a i l P a r l a m e n t o , n e i f a t t i , n o n l ’ h a m a i v i s t a . ” L o d i c h i a r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ I l t e s t o a p p r o v a t o d a l l e d u e C a m e r e è e s a t t a m e n t e i d e n t i c o a q u e l l o u s c i t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . I d e n t i c o p a r o l a p e r p a r o l a . N o n p e r c h é f o s s e p e r f e t t o , m a p e r c h é l a m a g g i o r a n z a h a i m p o s t o u n a c h i u s u r a t o t a l e , i m p e d e n d o q u a l s i a s i m o d i f i c a e q u a l s i a s i r e a l e c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e . N e s s u n o h a p o t u t o ‘ m e t t e r c i b o c c a ’ . U n a v i s i o n e p i u t t o s t o d i s t o r t a d e l c o n c e t t o d i d e m o c r a z i a e d e l l a p r e s u n t a s a c r a l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i . N o r d i o d i c e c h e i l P a r l a m e n t o è s a c r o , m a l o r i d u c e a u n p a s s a c a r t e . R i v e n d i c a i l r i s p e t t o d e l l e d e c i s i o n i p a r l a m e n t a r i , s a l v o p o i s v u o t a r e i l P a r l a m e n t o d e l s u o r u o l o p i ù i m p o r t a n t e : d i s c u t e r e , e m e n d a r e , m i g l i o r a r e l e l e g g i . S e q u e s t a è l a s u a i d e a d i d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e , a l l o r a c ’ è p o c o d a s t a r e t r a n q u i l l i ” c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i .