R o m a , 1 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L e n o t i z i e r i p o r t a t e d a a l c u n i m e d i a c i r c a l a r i c h i e s t a d e l l a c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o a l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e M a g i s t r a t i d i a v e r e l ’ e l e n c o d i c h i h a f a t t o d o n a z i o n i a l c o m i t a t o p e r i l N o a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e è u n a t t o m o l t o g r a v e c h e t r a d i s c e i l n e r v o s i s m o c h e s i r e s p i r a n e i p a l a z z i d e l G o v e r n o . U n s e g n a l e c h e s a t a n t o d i l i s t e d i p r o s c r i z i o n e e d i c u i è d i f f i c i l e c o m p r e n d e r e l e r a g i o n i " . C o s ì l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e g i u s t i z i a d e l P d , D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " S i m e t t e i n d i s c u s s i o n e l a l i b e r t à d i p a r t e c i p a z i o n e e s i a l i m e n t a u n c l i m a d i p r e s s i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a e d e i c i t t a d i n i c h e v o t e r a n n o N O . I l m i n i s t r o c h i a r i s c a s u b i t o . L e i s t i t u z i o n i e i l p o p o l o s o v r a n o s i r i s p e t t a n o . N o n s i i n t i m i d i s c o n o " , a g g i u n g e .