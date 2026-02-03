R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S a p e t e c h i è a p p e n a s c e s a i n c a m p o p e r l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a ? C a s a P o u n d . S e c o n d o l o r o , ' c h i a m a l ’ I t a l i a v o t a s ì ' . P e c c a t o c h e C a s a P o u n d n o n a m i l ’ I t a l i a c h e c o n o s c i a m o n o i : q u e l l a a n t i f a s c i s t a e d e m o c r a t i c a , f o n d a t a s u l l a C o s t i t u z i o n e e s u l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì i n u n p o s t s u I n s t a g r a m D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a n e l l a s e g r e t e r i a P d . " U n ’ I t a l i a c h e q u e s t a o r g a n i z z a z i o n e n o n r i c o n o s c e , c o l l o c a n d o s i a p e r t a m e n t e f u o r i d a l l ’ a r c o c o s t i t u z i o n a l e . E p p u r e o g g i s o s t i e n e l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a v o l u t a d a l g o v e r n o M e l o n i . U n a c o i n c i d e n z a ? D i f f i c i l e c r e d e r l o . C h i s t a d a l l a p a r t e d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e i d i r i t t i e d e l l e g a r a n z i e p e r i c i t t a d i n i , h a o g g i u n m o t i v o i n p i ù p e r d i r e N o . I l 2 2 e 2 3 m a r z o s i v o t a p e r d i f e n d e r e l a g i u s t i z i a . E l a d e m o c r a z i a " .