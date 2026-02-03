R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n g i o c o c o n i l r e f e r e n d u m " l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a . S b a g l i a c h i p e n s a c h e s i a u n r e f e r e n d u m s u i m a g i s t r a t i , è u n r e f e r e n d u m s u i d i r i t t i d i t u t t e e t u t t i n o i c o m e c i t t a d i n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u l a 7 . " E v o g l i o f a r e u n e s e m p i o c h e v i e n e d a l o n t a n o , m a n o n è c o s ì l o n t a n o . M i h a c o l p i t a m o l t o d o p o l ' u c c i s i o n e d a p a r t e d e g l i a g e n t i f e d e r a l i d e l l ' I c e d i A l e x P r e t t i , d i R e n é N i c o l G o o d , c i s o n o s t a t e l e d i m i s s i o n i d i a l c u n i p r o c u r a t o r i f e d e r a l i p e r c h é g l i v e n i v a i m p e d i t o d i i n d a g a r e s u l l ' a g e n t e I c e c h e a v e v a s p a r a t o a R e n é N i c o l e G o o d . E c c o , c r e d o c h e l a m a g i s t r a t u r a i n d i p e n d e n t e è p r o p r i o a g a r a n z i a d i c h i a l t r i m e n t i n o n p u ò f a r v a l e r e l a s u a v o c e a n c h e d a v a n t i a g l i a b u s i d e l p o t e r e e a l l ' a b u s o d e l l a f o r z a c h e c ' è s t a t o i n q u e l c a s o . Q u i n d i i o p e n s o c h e l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a s i a u n v a l o r e c o s t i t u z i o n a l e d a d i f e n d e r e a t u t e l a d i t u t t e l e c i t t a d i n e e d i t u t t i i c i t t a d i n i " .