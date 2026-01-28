R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' e ' u n m o t i v o a l m o n d o p e r i m p e d i r e i l v o t o a 5 m i l i o n i d i p e r s o n e . A l l e s c o r s e e u r o p e e l a m a g g i o r a n z a a v e v a a p p r o v a t o u n a s p e r i m e n t a z i o n e c h e r i g u a r d a v a s o l o g l i s t u d e n t i , l ' h a n n o p o i a l l a r g a t a a n c h e a i l a v o r a t o r i p e r g l i u l t i m i r e f e r e n d u m . N o n c ' e ' m o t i v o p e r t o r n a r e i n d i e t r o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , a p r o p o s i t o d e g l i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i d a l P d i n c o m m i s s i o n e a l l a C a m e r a p e r c o n s e n t i r e i l v o t o a i f u o r i s e d e a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m . " F a c c i o u n a p p e l l o a l l a M e l o n i , a l l a m a g g i o r a n z a : v o t a t e i n o s t r i e m e n d a m e n t i " , h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d a g g i u n g e n d o : " N o n e ' u n a c o l p a e s s e r e f u o r i s e d e , c o n o s c i a m o i c o s t i e s o r b i t a n t i p e r i v i a g g i . L a d e s t r a c i r i p e n s i , m i a u g u r o c h e q u e s t o t e m a s i a s e n t i t o d a t u t t i " .