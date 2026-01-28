R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a m a g g i o r a n z a h a c o n s e n t i t o p e r l a p r i m a v o l t a a i f u o r i s e d e d i p a r t e c i p a r e a l v o t o a l l e e l e z i o n i E u r o p e e d e l 2 0 2 4 e a i r e f e r e n d u m a b r o g a t i v i d e l 2 0 2 5 , s p e r i m e n t a n d o d u e s i s t e m i c h e h a n n o c o i n v o l t o m i g l i a i a d i e l e t t o r i . L e s p e r i m e n t a z i o n i p e r i l v o t o d a r e m o t o c o n t i n u e r a n n o f i n t a n t o c h e s a r à t r o v a t o u n s i s t e m a d i v o t o c h e g a r a n t i s c a l e c a r a t t e r i s t i c h e r i c h i e s t e d a l l a C o s t i t u z i o n e , c h e s o n o t r a s p a r e n z a e s i c u r e z z a d e l v o t o " . L o d i c e P a o l o E m i l i o R u s s o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i a l l a C a m e r a . " S i t r a t t a d i u n a s f i d a c o m p l e s s a c h e e ’ s t a t a l a n c i a t a - c o n s i s t e m i d i v e r s i - d a l l e p r i n c i p a l i d e m o c r a z i e i n E u r o p a e i n t u t t o i l m o n d o , c o n r i s u l t a t i n o n u n i v o c i . L a r a g i o n e d e l l a s c e l t a d e l g o v e r n o r i s p e t t o a q u e s t e o r m a i p r o s s i m e c o n s u l t a z i o n i r e f e r e n d a r i e è , c o m e s p i e g a t o c h i a r a m e n t e d u r a n t e i l a v o r i d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , s o l a m e n t e t e c n i c a , l e g a t a a i t e m p i e c c e s s i v a m e n t e r i s t r e t t i ” , a g g i u n g e R u s s o .