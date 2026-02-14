R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a z i e a A u g u s t o B a r b e r a c h e o g g i a c h i a r e l e t t e r e h a d e f i n i t o i t o n i d e l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a , N i c o l a G r a t t e r i , a i l i m i t i d e l l ’ e v e r s i o n e . P e r c h é s e u n u o m o d i d i r i t t o c o m e u n e x p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e e n o n c e r t o d i d e s t r a - v i s t o c h e s i t r a t t a d i e s p o n e n t e s t o r i c o d e l P a r t i t o c o m u n i s t a i t a l i a n o - r e p u t a i n d e c e n t i l e p a r o l e d i G r a t t e r i s i g n i f i c a d a v v e r o c h e s i è r a g g i u n t o u n l i v e l l o v e r g o g n o s o n e l d i b a t t i t o r e f e r e n d a r i o . E n o n s e r v e a r r a m p i c a r s i s u g l i s p e c c h i e g i u s t i f i c a r s i . M a s a r e b b e n e c e s s a r i o s c u s a r s i p e r a v e r p r o v a t o a s p a c c a r e g l i i t a l i a n i i n o n e s t i o c r i m i n a l i a s e c o n d a c h e v o t i n o s ì o n o a l r e f e r e n d u m . V e r g o g n a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , M a s s i m o R u s p a n d i n i .