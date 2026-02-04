R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e n d i a m o c h e i e r i i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i h a d e l i b e r a t o u n f i n a n z i a m e n t o d i 2 0 m i l a e u r o a d ‘ A r t i c o l o 2 1 ’ , a s s o c i a z i o n e i m p e g n a t a u f f i c i a l m e n t e n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a . O v v i a m e n t e a s o s t e g n o d e l N o , m a n o n è q u e s t o i l p u n t o . I l p u n t o è c h e l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i n o n è u n s o d a l i z i o p r i v a t o m a u n e n t e d i d i r i t t o p u b b l i c o , c h e a m m i n i s t r a l ’ e s e r c i z i o d i u n a p r o f e s s i o n e i m p o r t a n t i s s i m a i n u n s i s t e m a d e m o c r a t i c o ” . L o s c r i v e s u l l a s u a p a g i n a F a c e b o o k E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a n a t a l i t à e l e p a r i o p p o r t u n i t à . “ I m m a g i n o c h e n e l l a d e l i b e r a d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e n o n v i s i a a l c u n r i f e r i m e n t o a l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a – s c r i v e a n c o r a - m a r a g i o n i d i e l e m e n t a r e o p p o r t u n i t à a v r e b b e r o d o v u t o s c o n s i g l i a r e u n ’ i n i z i a t i v a d e l g e n e r e , s e n o n a l t r o p e r u n m i n i m o r i s p e t t o d e i t a n t i i s c r i t t i c h e l e g i t t i m a m e n t e p o s s o n o p e n s a r l a i n m o d o d i v e r s o . A n c h e s o l o i l s o s p e t t o c h e p o s s a e s s e r v i u n n e s s o t r a i l f i n a n z i a m e n t o a d ‘ A r t i c o l o 2 1 ’ e l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a è u n f a t t o a l l a r m a n t e i n u n a d e m o c r a z i a , e s e q u e s t o s o s p e t t o n o n v e n i s s e f u g a t o a l d i l à d i o g n i r a g i o n e v o l e d u b b i o c i ò s a r e b b e d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a " . " I l f a t t o c h e i l m a l e s s e r e p u b b l i c a m e n t e e s t e r n a t o s u q u e s t a v i c e n d a d a g i o r n a l i s t i m e m b r i d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e n o t i p e r l a p r o p r i a i n d i p e n d e n z a d i p e n s i e r o n o n a b b i a s u s c i t a t o p r e c i s a z i o n i o s m e n t i t e , a u t o r i z z a u n a s e r i a p r e o c c u p a z i o n e . S a r e b b e c o m e m i n i m o d o v e r o s o c h e l ’ O r d i n e d e t t a g l i a s s e i l t i p o d i a t t i v i t à f i n a n z i a t e c o n q u e s t e r i s o r s e e c h e i l l o r o u t i l i z z o v e n i s s e r i g o r o s a m e n t e r e n d i c o n t a t o . R e s t a c o m u n q u e l o s c o n c e r t o - c o n c l u d e R o c c e l l a - c h e , d a p e r s o n a c h e h a d e d i c a t o a l g i o r n a l i s m o u n ’ i n t e r a v i t a , n o n p o s s o n o n m a n i f e s t a r e ” .