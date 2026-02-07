R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H a n n o v o l u t o f o r z a r e i t e m p i c o n t r o l a t r a d i z i o n e e l a c o n s u e t u d i n e . A n c h e d i e c i a n n i f a n o i v o l e v a m o f i s s a r e l a d a t a p r e s t o p e r ò c i f u d e t t o d a g l i u f f i c i , s e c ' è u n c o m i t a t o d i c i t t a d i n i c h e p r e s e n t a u n q u e s i t o , v a i n C a s s a z i o n e , v i e n e a c c o l t o d o b b i a m o p o i r i n v i a r e . P e n s o c h e a v r e b b e r o p o t u t o t r a n q u i l l a m e n t e r i s p a r m i a r s i q u e s t a d i s c u s s i o n e , q u e s t a p a n t o m i m a , n o n s o c o s a f a r a n n o . S o q u e l l o c h e s u c c e d e r à i l g i o r n o d o p o i l r e f e r e n d u m : s e l a M e l o n i p e r d e i l r e f e r e n d u m d i r à c h e n o n è c a m b i a t o n i e n t e e c h e r i m a n e l ì ; s e l a M e l o n i v i n c e i l r e f e r e n d u m p e r l a g i u s t i z i a c a m b i e r à i l g i u s t o , m a s a r à u n a b a t t a g l i a d i p r i n c i p i o d i q u e l l i c h e s o s t e n g o n o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e " . L o h a a f f e r m a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e d i ' A g e n d a ' s u S k y T g 2 4 , i n v i s t a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d o p o l ' o r d i n a n z a d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e c h e h a a m m e s s o i l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a p r o p o s t o d a 1 5 g i u r i s t i .