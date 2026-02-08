R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i h a p a u r a , m a i l r e f e r e n d u m l e s e r v e p e r o f f r i r e u n d i v e r s i v o a l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a . C o s ì n o n p a r l a d e i d u e v e r i p r o b l e m i d e l g o v e r n o : a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e e d i m i n u z i o n e d e l l a s i c u r e z z a . S e s t i a m o s u t a s s e e c o l t e l l i , M e l o n i p e r d e . S e i n v e c e l a b u t t a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , s e l a g i o c a " . L o d i c e i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a , M a t t e o R e n z i , a L a S t a m p a . S e v i n c e r à i l N o , a n d r à a v a n t i c o m e s e n i e n t e f o s s e ? " Q u e l l a n o n s i d i m e t t e r à m a i , n e m m e n o s e p e r d e . E , c o m u n q u e , p i ù d i u n ' e v e n t u a l e s c o n f i t t a a l r e f e r e n d u m , l e f a m a l e V a n n a c c i . L a r o t t u r a a d e s t r a d i s t r u g g e s o n d a g g i e s t o r y t e l l i n g . D i c e v a n o d i e s s e r e u n a f a l a n g e c o n t r o l a s i n i s t r a d i v i s a . O r a s c o p r o n o c h e l a s i n i s t r a f a l e m o z i o n i i n s i e m e i n P a r l a m e n t o , p e r s i n o s u l l a s i c u r e z z a , e l o r o i n v e c e s i d i v i d o n o e p e r d o n o p e z z i . Q u e s t o è i l d a t o p o l i t i c o d e g l i u l t i m i g i o r n i " , s o s t i e n e . M a i l p r o g r a m m a d i g o v e r n o q u a n d o l o s c r i v e t e ? I n a u t u n n o , c o m e d i c e C o n t e , n o n r i s c h i a d i e s s e r e t a r d i ? " P r i m a s i p a r t e m e g l i o è - r i s p o n d e R e n z i - v a b e n e a n c h e i n a u t u n n o , l ' i m p o r t a n t e è m e t t e r e g i ù 4 o 5 p u n t i s u c u i s i a m o g i à d ' a c c o r d o : s a n i t à , s c u o l a , l a v o r o , t a s s e , s i c u r e z z a . P o i s i a v v i a i l p e r c o r s o p e r s c e g l i e r e i l l e a d e r , c o n l e p r i m a r i e o c o n i l s i s t e m a d e l p a r t i t o p i ù v o t a t o . P e r m e l a p a r t i t a è a p e r t a , p i ù a p e r t a d i q u e l l o c h e p e n s i n o a d e s t r a " .