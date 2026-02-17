R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t e o p p o s t e c u r v e d a s t a d i o n o n a i u t a n o a c o m p r e n d e r e i l m e r i t o d e l l a r i f o r m a . I l c o n f r o n t o s u u n t e m a c o s ì i m p o r t a n t e m e r i t a b e n a l t r o l i v e l l o d i a p p r o f o n d i m e n t o . I l M i n i s t r o N o r d i o f a r e b b e b e n e a d a s s u m e r e u n t o n o p i ù i s t i t u z i o n a l e . A l c u n e u s c i t e d e l M i n i s t r o - a n c h e f o r s e i n v o l o n t a r i e - f i n i s c o n o p e r t r a s f o r m a r s i n e l m i g l i o r t e s t i m o n i a l d e l l e r a g i o n i d e l N o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a l e t t e r a d e l M i n i s t e r o , p e n s o s i a a s s o l u t a m e n t e i n o p p o r t u n a . S e s i v u o l e p a r l a r e s e r i a m e n t e d i t r a s p a r e n z a , a l l o r a l o s i f a c c i a f i n o i n f o n d o e p e r e n t r a m b i i c o m i t a t i ” . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o , s u L a 7 a L ’ A r i a c h e T i r a .