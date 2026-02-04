R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a l i n e a c o m u n i c a t i v a d e l P d c h e a s s i m i l a a l f a s c i s m o c h i v o t e r à S ì a l r e f e r e n d u m d e l 2 2 - 2 3 m a r z o è g r a v e m e n t e i n s u l t a n t e e s v i l e n t e . D a f o n d a t r i c e e m i l i t a n t e d e l P D s o n o c o l p i t a e m o l t o a d d o l o r a t a d a u n a d e r i v a c o m u n i c a t i v a e p o l i t i c a s e m p r e p i ù p o l a r i z z a n t e e p o p u l i s t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e P i n a P i c i e r n o , d e l P d . " L a C o s t i t u z i o n e s i d i f e n d e s o p r a t t u t t o n o n v i o l e n t a n d o n e i p r i n c i p i , t r a c u i q u e l l o d e l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o s u c u i g l i e l e t t o r i d e v o n o e s p r i m e r s i n e l m e r i t o , s e n z a t r a s f o r m a r l o i n u n a c o n t e s a p o l i t i c a s u l g o v e r n o i n c a r i c a . P e r q u e l l o c i s a r a n n o l e e l e z i o n i p o l i t i c h e - p r o s e g u e P i c i e r n o - . I o v o t e r ò s ì , e l o f a r ò i n c o m p a g n i a d i m o l t i e l e t t o r i e m i l i t a n t i d e l P d , p e r i q u a l i c h i e d o r i s p e t t o : b a s t a , v i p r e g o , c o n a c c u s e i n f a m a n t i " . " B a s t a c o n u n a c a m p a g n a c h e s e m b r a r i c a l c a r e , a l c o n t r a r i o , i t o n i e l o s t i l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , a n c h e l o r o i m p e g n a t i u n a p e n o s a l i n e a c o m u n i c a t i v a p e r c u i c h i v o t a n o è a s s i m i l a b i l e a i v i o l e n t i d e g l i s c o n t r i d i T o r i n o . D i c o a t u t t i : r e c u p e r i a m o u n a d i s c u s s i o n e d i m e r i t o , s e r e n a , r i s p e t t o s a e c e n t r a t a : d o b b i a m o f a r l o p e r i l b e n e d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , e d e l l a d e m o c r a z i a d e l n o s t r o P a e s e - a g g i u n g e P i c i e r n o - . P o i s o b e n e c h e e s i s t e u n a l i n e a m a g g i o r i t a r i a n e l m i o p a r t i t o , e s o n o s i c u r a c h e e s i s t o n o m o l t i m o d i p e r a r g o m e n t a r e s u l l e r a g i o n i d e l “ N o ” . I n t u t t a o n e s t à m i p a r e c h e q u e l l e o s s e r v a t e e a s c o l t a t e f i n q u i n o n s i a n o q u e l l e p i ù g i u s t e e q u e l l e p i ù c o n v i n c e n t i " .