R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R i s o l u z i o n i d i s t i n t e m a u n p u n t o i n c o m u n e : n o m i s t i f i c a z i o n i s u l r e f e r e n d u m , a s s i c u r a r e l a " p i ù a m p i a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a " . Q u e s t o i l f r u t t o d e l c o o r d i n a m e n t o t r a i c a p i g r u p p o d i P d , M 5 S e A v s a C a m e r a e S e n a t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o . N e l l e r e l a z i o n i d e i t r e g r u p p i i n f a t t i è c o m u n e i l p r i m o i m p e g n o . " R e l a t i v a m e n t e a l r e f e r e n d u m p o p o l a r e c o n f e r m a t i v o - s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e d e m - s u l l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e ' N o r m e i n m a t e r i a d i o r d i n a m e n t o g i u r i s d i z i o n a l e e d i i s t i t u z i o n e d e l l a C o r t e d i s c i p l i n a r e ' " s i i m p e g n a i l g o v e r n o " a d a s s i c u r a r e l a p i ù a m p i a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a r e f e r e n d a r i a i s p i r a t a a c r i t e r i d i o b i e t t i v i t à e t r a s p a r e n z a r i s p e t t o a l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o , a s t e n e n d o s i d a e v e n t u a l i m i s t i f i c a z i o n i v o l t e e s c l u s i v a m e n t e a d e l e g i t t i m a r e i l r u o l o d e l l a m a g i s t r a t u r a e a s c a l f i r e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i s a n c i t i d a l l ’ a r t . 1 0 4 d e l l a C a r t a F o n d a m e n t a l e , r i s p e t t a n d o i n t e g r a l m e n t e i l T i t o l o I V d e l l a C o s t i t u z i o n e l a d d o v e v e n g o n o c o n t e m p l a t i i l p r i n c i p i o d i s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e d e l l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a " .