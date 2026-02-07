R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' u f f i c i o c e n t r a l e p e r i l R e f e r e n d u m , c o s t i t u i t o p r e s s o l a C o r t e d i C a s s a z i o n e e c o m p o s t o d a 1 3 m a g i s t r a t i i n d i p e n d e n t i , i e r i h a d e c i s o , i n p i e n a a u t o n o m i a , c h e i l q u e s i t o p r o p o s t o d a l c o m i t a t o d e i g i u r i s t i , s u l q u a l e s o n o s t a t e r a c c o l t e 5 4 6 m i l a f i r m e , è , r i s p e t t o a q u e l l o p r e c e d e n t e m e n t e a d o t t a t o , p i ù c h i a r o e c o m p l e t o . C o s a p e r a l t r o f a t t u a l m e n t e i n c o n t e s t a b i l e . C o l p i s c e l a s p a v e n t o s a s g u a i a t e z z a e a g g r e s s i v i t à c o n c u i e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a - t r a q u e s t i s i è d i s t i n t o G a l e a z z o B i g n a m i , i l c a p o g r u p p o d i F d i a l l a C a m e r a c h e a m a v a v e s t i r s i d a g e r a r c a n a z i s t a a l l e f e s t e - c h i e d o n o s o s t e g n o p e r i l S ì c o n t e s t a n d o q u e s t a d e c i s i o n e c o n g r a v i a t t a c c h i p e r s o n a l i e i n t o t a l e v i o l a z i o n e d e l p r i n c i p i o d i s e p a r a z i o n e e r i s p e t t o r e c i p r o c o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o . " È s e m p r e p i ù c h i a r o - a g g i u n g e - c h e è e s a t t a m e n t e q u e s t o p r i n c i p i o , c h e è u n p i l a s t r o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , l ' e l e m e n t o p r i n c i p a l e c h e g l i a r c h i t e t t i d e l l a r i f o r m a N o r d i o h a n n o m e s s o n e l m i r i n o , c o m e b e n r i s u l t a d a d i c h i a r a z i o n i q u a l i q u e l l a d i B i g n a m i . V o t a r e N o s i g n i f i c a v o t a r e p r i m a d i t u t t o p e r r e s p i n g e r e q u e s t a m a n o v r a d i s t a m p o o r b a n i a n o d i r e t t a a t e r r e m o t a r e g l i e q u i l i b r i d e l n o s t r o s i s t e m a d e m o c r a t i c o e c o s t i t u z i o n a l e ” .