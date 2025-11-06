R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N o i d o b b i a m o s p i e g a r e c h e c o s a s u c c e d e s e p a s s a q u e s t a r i f o r m a , q u a l i s o n o l e c o n s e g u e n z e , q u a l i s o n o l e r i d u z i o n i d e l l e g a r a n z i e , q u a l i s o n o g l i e l e m e n t i c h e i n q u a l c h e m o d o r i d u c o n o l ' a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a " . L o h a d e t t o A n d r e a O r l a n d o a S k y T g 2 4 p a r l a n d o d e l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " C e r t o , i n t u t t o q u e s t o d o b b i a m o a n c h e s p i e g a r e q u a l i s o n o i p r e s u p p o s t i p o l i t i c i , m a i n q u e s t o c i a i u t a n o m o l t o i n o s t r i a v v e r s a r i , p e r c h é q u a n d o s i d i c e c h e l a r i f o r m a n a s c e p a r t e n d o d a v i c e n d e c h e r i g u a r d a n o l a m a g i s t r a t u r a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e s i s p i e g a c h e i l t e m a d e l l a p a r i t à d e l l e p a r t i d i f r o n t e a l g i u d i c e t e r z o è u n a s c u s a , p e r c h é i n v e r i t à s i p r o v a a m e t t e r e l e m a n i s u l l a m a g i s t r a t u r a " , h a s p i e g a t o O r l a n d o . " S i c u r a m e n t e l a m a g i s t r a t u r a h a m o l t i p r o b l e m i , p e r ò i n q u e s t o m o m e n t o q u a n d o s i d i c e q u e s t o , s o s t a n z i a l m e n t e s i d i c e c h e t u t t a l a n a r r a t i v a c h e c ' è s t a t a f i n o a q u i , s e c o n d o l a q u a l e i l t e m a e r a r e a l i z z a r e u n p r o c e s s o a c c u s a t o r i o , è u n a s c u s a . L a v e r i t à è c h e s i v u o l e m o d i f i c a r e l ' a s s e t t o d e l l a m a g i s t r a t u r a " , h a a g g i u n t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a .